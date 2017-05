Beatriz Sarlo: La felicidad no es un programa de gobierno

Si la Sarlo lo dice, cuidado. Los gobiernos pasan y, cuando llegan, todos esperan saber qué piensa ella. Y ella dice lo que piensa. Y cambia si cree que las cosas cambiaron. Y se planta y andá a querer refutarla sin argumentos. Con ella, no.

–Usted dijo que Macri quiere la polarización con el kirchnerismo. ¿Vuelve la grieta?

–El concepto de grieta no me convence. Podría servir para mirar algunos sectores de intelectuales, pero sólo en segundo lugar a sectores políticos, que están en instituciones que no pueden vivir de un lado u otro de la grieta. Pichetto es un claro ejemplo. Fue el más fiel súbdito de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en el Senado, y ahora se comporta de manera razonable, negociando con Cambiemos. La grieta es un concepto que se aplica bien a medios de comunicación entusiastas que necesitan mantener caldeadas sus emisiones. Sí puede uno ver en Argentina, como en cualquier otro país ante elecciones parlamentarias, que la presencia o ausencia de un político provoca reacondicionamientos. Cuando digo que a Macri le conviene que CFK se presente para mantener ese imagen de que él va a seguir salvando a Argentina del kirchnerismo, es eso simplemente. Pero no es un concepto que me sirva demasiado para pensar la historia política ni el presente.

–¿Cómo calificaría a Macri, con relación a lo que dijo que haría y lo que está haciendo?

–No sé si él sabía o no lo que iba a hacer. No estoy diciendo que mintió, sino que no dijo lo que iba a hacer. Él quería que la sociedad fuera feliz. Que después no hizo lo suficiente para que todos seamos más felices, no sé. ¿Usted es más feliz? ¿Yo soy menos feliz? La campaña electoral fue eso, una campaña sin contenidos tanto de parte de Scioli como de Macri. El concepto de felicidad fue el que funcionó. Eso no es un programa de gobierno. Entonces no sé si ocultó su programa o si cuando llegó al gobierno, que es lo que creo en realidad, encontró que tenía que seguir haciendo kirchnerismo.

–¿Es lo que usted llama kirchnerismo “light”?

–Claro. No se podían sacar los planes sociales porque hubiera sido un acto, en principio, criminal, de agresión a la gente que lo necesita. Descubrieron que no se podía reducir el Estado como si hoy pesara 80 kilos y mañana lo llevamos a 40 –eso en todo caso es una política de largo plazo– y que hay que endeudarse si uno quiere hacer obra pública. Lo único que puedo decir es que quizás no sean corruptos como los kirchneristas. No lo sé. No lo sé.

–¿Qué le parece que Menem pueda volver a presentarse como candidato a senador?

La Rioja tiene una estructura caudillística. El viejo caudillo va a cumplir 100 años y seguirá sentado en el Parlamento porque, por otra parte, necesita los fueros para no ir preso. Son estructuras implantadas en sistemas culturales que tienen más de dos siglos.

–¿Se encuentra con intelectuales de Carta Abierta? ¿Sigue discutiendo con ellos?

–Sí. El kirchnerismo tal como ellos lo concibieron sigue siendo intocable. Yo los respeto para dar una discusión racional: por ejemplo, si hay que endeudarse, si no hay que endeudarse, qué pasa con los subsidios, etc. Pero hay un punto en que los intelectuales K tienen que hacer un esfuerzo, y es el punto de la corrupción. Si no toman eso, es imposible hacer un balance político con ellos. Reproducen en fino la tesis de Néstor (Kirchner) de que para hacer política se necesita plata. Y como la plata no crece en los árboles, sale de los contratos del Estado.

–Usted se tuvo que ir de Twitter por los insultos cuando criticaba al gobierno K. ¿Qué pasa cuando critica a Cambiemos?

–Las reacciones son iguales. Los trolls usan las mismas palabras. O hay un vocabulario troll que se enseña en alguna parte o son las mismas personas. Siempre me paga alguien. En un momento me pagaba Magnetto, ahora me pagan los K. Por otra parte, los insultos, que son de un machismo delirante, son los mismos.

–Usted votó a Stolbizer. ¿Qué piensa ahora de ella, y de la oposición en general?

–Stolbizer necesita ser reelegida, como todo político. Es una persona de una dignidad y honestidad a toda prueba. Entiendo sus alianzas, no sé cuánto durarán pero las entiendo. De lo que hay que tomar conciencia es que acá se quebró el partido nacional que articuló la política argentina hasta el peronismo y que luego siguió; el partido de donde salieron Arturo Frondizi y Raúl Alfonsín. La Unión Cívica Radical está atomizada y quebrada. Se la entregaron sin beneficio de inventario al PRO.

–¿Cree que el Papa tiene injerencia en la política local?

–El Papa es peronista. Tiene injerencia porque dialoga permanentemente con representantes del partido, a algunos de los cuales uno no se explica por qué los recibe. Es peronista populista. Si aquellos con los que dialoga tienen injerencia, el Papa podrá tener mayor injerencia. Es un típico populista de naturaleza social cristiana, peronista. No sé cuánto influye, pero creo que bastante.

Bajo la lupa de Sarlo

Mauricio Macri. No digo que mintió, sino que no dijo lo que iba a hacer. Él quería que la sociedad fuera feliz. La campaña electoral fue eso, una campaña sin contenidos tanto de parte de Scioli como de Macri.

José Manuel de la Sota. No lo conozco. Su discurso me pareció respetable, aun de acuerdo con él o no. Pero, en política, el sentido del tiempo es muy importante. Y el tiempo siempre le ha jugado en contra.

Elisa Carrió. De ella sé dos cosas. Primero, que tiene muy buena información. Segundo, no la evalúo en los mismos términos que a un político. Está por encima. No quiere ser una mujer de partido, sino una consejera metapolítica.