Miles de israelíes protestaron en Tel Aviv contra los 50 años de la ocupación

La izquierda israelí logró congregar a miles de personas en Tel Aviv en una la manifestación con el lema "Dos naciones una esperanza: en contra de 50 años de ocupación", para rechazar medio siglo de ocupación de los territorios palestinos.



La protesta, liderada por la ONG pacifista israelí Shalom Ajshav (Paz Ahora), reivindicaba con eslóganes escritos y gritados que "cincuenta años es suficiente" y "judíos y árabes se niegan a ser enemigos".



Según los organizadores, acudieron 30.000 personas, cifra que varios medios, como los diarios Haaretz y Times of Israel, rebajaron a 15.000.



El evento comenzó con un vídeo en el que el asesinado primer ministro israelí y Nobel de la Paz, Isaac Rabin, decía que tiene que haber dos países para dos pueblos, en un volumen atronador y entre la emoción de los manifestantes.



Después, los muchos artistas y políticos invitados iban tomando posiciones sobre el escenario para abordar la cuestión que los reunía: la defensa de la solución de los dos estados, por la que apuesta la comunidad internacional para resolver el conflicto entre israelí, y que pasa por el fin de la ocupación y la creación de una Palestina independiente.



El dirigente de la plataforma política Campo Sionista y líder de la oposición, Isaac Herzog, expuso convencido de que "un país con dos pueblos no es judío", como pretende defender Israel con un proyecto de ley que es revisado en el parlamento y que define el país, en el que los árabes son una minoría del 20%, como "hogar nacional del pueblo judío".



"Tenemos que poner el ego a un lado y conectar, todos, en un gran bloque político que no quiere un estado binacional, que no quiere media democracia", afirmó ante la marea de pancartas y globos que llenaban la plaza, citado por la agencia de noticias EFE.



Con la manifestación, parte de los ciudadanos israelíes lanzaron su mensaje a las puertas de que el próximo 5 de junio se cumplan los 50 años del inicio de la Guerra de los Seis Días, en la que Israel ocupó parte del Golán sirio, Cisjordania, Gaza y el Este de Jerusalén, que los palestinos reivindican como la capital de su estado.



Una posición que choca frontalmente con la de las autoridades israelíes, que celebraron la efeméride esta semana, siguiendo el calendario hebreo.



Fue precisamente durante la ceremonia de inicio de los eventos conmemorativos, el pasado domingo en la Ciudad Vieja de Jerusalén, cuando Netanyahu, afirmó: "Hace cincuenta años volvimos al corazón de nuestra capital y nuestro país, y hace cincuenta años no conquistamos, sino liberamos".



Entretanto, poco antes del inicio de la protesta más de 800 presos palestinos en cárceles israelíes suspendieron la huelga de hambre que mantenían desde hace 40 días, tras alcanzar un acuerdo con el Servicio de Prisiones de Israel (IPS), que aceptó restablecer las dos visitas familiares mensuales, una de las reivindicaciones que reclamaban, informó el liderazgo palestino y el IPS

El acuerdo alcanzado incluye sólo una de las demandas de los presos, que también reclaman el fin de las penas en celdas de aislamiento, el cese de las torturas, fin de las detenciones administrativas así como acceso a la educación y atención médica.



Un portavoz del IPS informó que en la firma del acuerdo intervinieron el gobierno israelí, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que se comprometió a financiar las citas, informó la agencia de noticias palestina Maan.



La medida reintegra a los presos palestinos las dos visitas mensuales de familiares, luego de que el año pasado fueran reducidas a una por mes, una decisión que provocó numerosas protestas en todo el territorio palestino.



Los líderes palestinos aplaudieron la "victoria" que representa un "importante paso hacia el pleno reconocimiento de los derechos de los presos palestinos".

Telam