Marcos Peña sobre Odebrecht: "Si hubo coimas fue a los funcionarios kirchneristas"

"Se trata de tapar el sol con las manos. Si hubo coimas de Odebrecht fue a los funcionarios kirchneristas, y estamos tranquilos, con la integridad y el rol que ocupa (el titular de la AFI, Gustavo) Arribas", sentenció hoy el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sobre el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht que involucraría a miembros del gobierno argentino.

Tras las declaraciones del "arrepentido" Leonardo Meirelles, quien culpó al Gustavo Arribas de haber recibido coimas, desde el Gobienro volvieron a despegar al funcionario. "No hay pruebas sobre sus dichos y es muy curioso que una persona que administró la transferencia de las coimas sólo se acuerde de Arribas. La Unidad de Información Financiera (UIA) ya demostró que no hay elementos para pensar que hubo coimas a alguien que incluso no era funcionario del gobierno, ni vivía en Argentina", explicó Peña al programa Sábado Tempranísimo de radio Mitre y definió a la acusación como "un mamarracho jurídico" vinculado a la "vocación de manchar y pegar Odebrecht a (el presidente Mauricio) Macri de cualquier forma".

Pero además, apunto a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. "Por el momento estamos mirando con atención lo que pasa con el proceso judicial y la comisión investigadora del Congreso donde creemos que hay serios indicios de mala praxis", sostuvo el funcionario.

Al mismo tiempo Peña advirtió que Gils Carbó tiene la "obligación" de "hacer pública de forma inmediata" toda la información que pueda recibir sobre el accionar de la empresa "para desviar cualquier sospecha en su contra".

La Fiscalía General de Brasil le entregará el jueves próximo a la procuradora los videos y documentos sobre los sobornos pagados en Argentina por la empresa. Se trata de los videos de los delatores y documentos sobre los sobornos pagados en Argentina que, según la confesión de la propia empresa, habrían alcanzado los 35 millones de dólares entre el 2007 y el 2014.

En tanto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó hoy que la Procuración del Tesoro tiene bajo análisis todos los contratos vigentes de la constructora brasileña en el país, en un trabajo que realiza en conjunto con los distintos ministerios que tienen en su órbita las obras que obtuvo la empresa imputada por el presunto pago de sobornos.

Cristina Kirchner, Massa y las candidaturas en Provincia

Luego de la entrevista de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el canal C5N, donde afirmó que podría ser candidata "si es necesario", Peña la criticó: "la mayoría de los argentinos quiere que siga el cambio y entiende que no hay atajos. La ex presidenta representa una minoría de votantes y ciudadanos", afirmó el jefe de ministros.

"Ella vive en un mundo muy particular; lo hacía cuando era presidenta y es natural que siga pensando así: no es el mundo perfecto que describía sobre su gobierno, ni es hoy el desastre que ella propone de lo que es actualmente", calificó Peña. A su vez, afirmó que como le responde una minoría "muy activa y militante", y "tendría lógica que le pidan que sea candidata".

Y se refirió en concreto a la presentación. "Si lo hace competiremos con ella y quedará claro que esa minoría que quiere volver al pasado no va a ganar", insistió Peña tras pedir "perderle el miedo a la discusión electoral",

Además de criticar a Cristina Kirchner, tuvo duras palabras sobre Sergio Massa, quien lanzó su alianza con Margarita Stolbizer. "Fue parte del kirchnerismo diez de los doce años que gobernaron, incluso su jefe de Gabinete entre otros cargos altos", señaló. "Queremos saber si él está haciendo un paso para explicar los detalles de la corrupción del kirchnerismo; si él va a entregar esa información que sería muy útil porque, si no, parece un poco hipócrita la información y hay que terminar con la hipocresía en el discurso político", agregó.

Sobre Cambiemos y los posibles nombres para las listas de la Provincia de Buenos Aires, adelantó que "aún no hay confirmación de candidaturas de Cambiemos", aunque hay varios nombres en danza. Esteban Bullrich, Facundo Manes, el lilito Héctor "Toty" Flores, entre otros. "Manes está queriendo sumarse. Ha estado apoyando y trabajando con la gobernadora (María Eugenia Vidal) y sería muy bueno que se pueda sumar al equipo de Cambiemos definitivamente", destacó.

Fuente: Télam