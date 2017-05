Por qué el divorcio entre Macri y Carrió no es hoy una opción viable

Un portazo de Elisa Carrió constituiría la partida de defunción de la coalición Cambiemos. Podría tener efectos casi tan negativos para el gobierno de Mauricio Macri como los que tuvo la renuncia de Carlos "Chacho" Álvarez como vicepresidente de Fernando de la Rúa en el año 2000, tras las denuncias sobre coimas en el Senado. Tanto el actual presidente como la líder de la Coalición Cívica son conscientes de eso y, por tal razón, no hay que esperar un divorcio entre ellos, al menos durante este año.

La diputada Carrió había sugerido anteayer que podría dejar Cambiemos si el primer mandatario no se desprendía de la número dos de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvia Majdalani, a quien acusó de espiarla ilegalmente. Pero horas más tarde emitió un comunicado tranquilizador, en el cual aclaró que no había motivos para romper la coalición gobernante.

Al igual que cuando el año pasado denunció al entonces jefe policial bonaerense, Pablo Bressi, y tuvo que esperar once meses hasta que éste fue despedido por María Eugenia Vidal, Carrió sabe que la política requiere del ejercicio de una larga paciencia y cree que, al final, se le dará la razón.

"Lilita" juega el rol que mejor le sienta: el del sabio tábano socrático, capaz de invitar a la acción a Macri y de convocar al Gobierno a enfrentar la realidad más dolorosa: la de un sistema de contrataciones del Estado plagado de corrupción que pudo haber salpicado a allegados al propio Presidente.

Su actitud incomoda al Poder Ejecutivo, por cuanto lo fuerza a introducir con más frecuencia que la deseada cambios en su agenda. Pero, en forma simultánea, el oficialismo no deja de beneficiarse por tenerla como candidata en la ciudad, porque su papel como fiscal moral del Gobierno seduce a no pocos electores que tal vez no simpaticen completamente con Macri, pero tienen dificultades para encontrar mejores alternativas en la oposición.