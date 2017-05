Cambiemos ya da por seguro que Cristina Kirchner jugará en la campaña

La gobernadora tratará de que la pelea gire sobre temas bonaerenses. La ex presidenta y Massa buscarán instalar una agenda nacional.

El jueves a la noche, María Eugenia Vidal vio en su casa el programa especial de Cristina Kirchner en C5N. A la gobernadora le sorprendió el alto rating que consiguió la ex presidenta, pero no el contenido de sus palabras. “¿Qué esperaban que dijera? Habló como habla siempre Cristina”, chicaneó Vidal a uno de los ministros bonaerenses que la llamó luego del final de la transmisión.

¿Jugará Cristina en las elecciones legislativas? En Cambiemos, y en el equipo de Vidal particularmente, dan casi por sentado que la ex Presidenta será candidata, aunque no están seguros sobre el lugar que ocupará en la boleta del Frente Para la Victoria. Un puñado de los intendentes más cercanos a Cristina la escucharon decir que, tal vez, su lugar esté en la Cámara de Diputados, donde cuenta con un número apreciable de legisladores fieles encadenados sobre el PJ bonaerense, y no en el Senado, donde crece una confederación de peronismos provinciales que desde hace tiempo buscan despegarse de la herencia K. Cristina, aseguran en su entorno, optará por el lugar que le permita conseguir el lugar de mayor visibilidad para mantenerse como la figura central de la oposición a Mauricio Macri hasta 2019.

Vidal está convencida de que, a falta de candidatos oficialistas con alto perfil, será tarea de ella tirar del carro de la campaña bonaerenses de Cambiemos. “No esperen sorpresas. Acá no van a aparecer otros candidatos que los que están dando vueltas desde hace semanas”, le dijo a este diario uno de los hombres que trabaja todos los días en la campaña de Cambiemos. Esos nombres son Gladys González, Graciela Ocaña y Héctor “Toty” Flores y, si logran ponerse de acuerdo con él sobre el nivel de protagonismo en la campaña, el neurocientífico Facundo Manes. ¿Esteban Bullrich? “Eso todavía no está seguro”, confía el funcionario bonaerense. El ministro de Educación no dio hasta hoy muestras de ansiedad por iniciar la campaña, y el apasionamiento es un combustible ineludible cuando se trata de recorrer durante meses un territorio tan extenso y poblado como la provincia de Buenos Aires.

En La Plata esperan un buen desempeño electoral de Cristina, sobre todo en las PASO de agosto, pero confían en que los altísimos niveles de rechazo que tiene la ex presidenta serán un tapón suficiente para impedirle una victoria en octubre. “Con Cristina y Massa en la cancha la campaña se vuelve más clara. Todos saben quiénes son, y nosotros somos el Gobierno”, admite un hombre de la campaña macrista.

Para correr a Vidal de la cancha, en el kirchnerismo apuntarán a nacionalizar la pelea bonaerense. Cristina -incluso si finalmente decide no ser candidata, algo que parece estar dentro de sus intenciones pero no tanto dentro de sus posibilidades- hablará de la gestión de Mauricio Macri y no pondrá en el centro de su blanco a la gobernadora.

Sergio Massa tiene la misma estrategia: llevar al temario de la pelea sólo temas nacionales. Él hablará de Cristina y su socia, Margarita Stolbizer, se encargará de castigar a Macri, tal como ocurrió en los discursos de presentación oficial de la alianza “1 País” en un estadio cubierto de Tortuguitas. Con ese libreto planean romper el escenario de polarización, que les brinda una posición más confortable a Cambiemos y al kirchnerismo que a quienes pretenden seguir transitando el camino del medio.

El anuncio de Cristina de que será candidata “si es necesario” fue confuso, pero alcanzó para inquietar al puñado de intendentes y dirigentes del peronismo que habían comenzado a trabajar por una precandidatura del silencioso Florencio Randazzo. ¿Hay espacio para un kirchnerismo sin Cristina? Para decirlo de otro modo ¿A qué sector de la sociedad representa el ex ministro K? ¿A los kirchneristas que no la quieren a Cristina? ¿Existe ese espacio en la Argentina o es sólo una construcción imaginaria de la política profesional? Por lo que muestran las encuestas conocidas, si Cristina decide participar no le quedará a su ex ministro demasiado espacio para crecer.

