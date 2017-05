Quizá, el hecho de que estoy viendo actualmente la serie televisiva “Genius”, que relata la vida del Dr. Albert Einsten, me ha llevado a interesarme por una persona de la que sólo conocía su nombre por haber sido la primera esposa de una de las mentes más brillantes en la historia de la ciencia.





Mileva Maric fue una mente privilegiada, desperdiciada en un matrimonio infeliz. Primera mujer de Albert Einstein, su compañera sentimental e intelectual en los que fueron los años más productivos del genio, fue relegada a un segundo plano durante la relación entre ambos y abandonada al olvido cuando ésta concluye. Su participación en las revelaciones científicas más importantes de Einstein es, al día de hoy, muy controvertida, si bien de su biografía de desprenden indicios difíciles de obviar.





Mileva Maric nació en Serbia en el año 1875, y en 1890 se graduó en el instituto secundario especializado en física y matemáticas con la mejor nota de su promoción, logrando ser aceptada para cursar estudios universitarios de Física en el Colegio Real de Zagreb (Croacia), con una dispensa especial, pues el centro sólo admitía varones. En 1896 se matricula en el Instituto Politécnico de Zúrich (Suiza), cuya titulación facultaba para la docencia de física y matemáticas, por ser éste uno de los pocos centros de enseñanza superior europeos que admitía mujeres; de hecho, será la quinta mujer en ser admitida en toda la historia de la institución y la única de su clase, un grupo de tan sólo once alumnos entre los cuales se encuentra un joven Albert Einstein.





Maric y Einstein inician pronto una relación sentimental. Ella es cuatro años mayor que él, tiene un carácter poco sociable y cojea a causa de una artritis congénita, pero en cambio destaca por su inteligencia y por el alto nivel de la formación recibida en Zagreb, en cuya universidad había entablado amistad con el que será otro gran genio, aunque mucho menos reconocido, Nikola Tesla.





El prometedor destino de Mileva Maric se trunca en 1901 al quedarse embarazada. El oprobio de la ilegitimidad la lleva a abandonar los estudios a falta tan sólo de superar el examen final, y a refugiarse en casa de su hermana en Serbia, donde en 1902 da a luz a una hija, sobre la que perdura cierta duda en el sentido de si falleció a los pocos meses o si fue entregada en adopción, siendo esta última versión la más aceptada por la mayoría de los que ahondaron en su vida. En 1903 se celebra el matrimonio entre Maric y Einstein, cunado éste, con 24 años, ha logrado finalizar sus estudios y gracias al padre de un compañero común del Politécnico ha obtenido su primer empleo como técnico de tercera en la Oficina de Patentes de Berna.





A partir de ese momento Mileva Maric subordina sus ambiciones profesionales a su matrimonio,como madre de nuevo en 1904 y como ayudante de su marido. Parece poco probable que ella, con su formación y habiendo realizado investigaciones sobre Teoría de números, cálculo diferencial e integral, funciones elípticas, teoría del calor y electrodinámica, se mantuviera completamente al margen de las investigaciones que culminaron en el "annus mirabili" de 1905, el año en que Einstein publicó los cuatro artículos que supusieron, cada uno de ellos, un gran descubrimiento científico (incluyendo la teoría de la relatividad) y que le convertirían para siempre en un genio. Se cumplía entonces la predicción que Maric le había enviado a una amiga por carta a principios de ese año: “Hace poco hemos terminado un trabajo muy importante que hará mundialmente famoso a mi marido”.





En 1909 Maric y Einstein vuelven a ser padres, pero esta vez de un niño afectado de retraso mental que requerirá atención y cuidados especiales, en los cuales se volcará su madre. Tres años después Einstein inicia una relación extramatrimonial con su prima Elsa Löwenthal, que vive en Berlín, donde en 1913 el genio acepta una oferta como profesor en su Universidad y como investigador en el laboratorio de Max Plank (el mismo en el que, años después, los nazis intentarán "cocinar" la bomba atómica).





Mileva Maric se resiste a instalarse en Berlín, donde sabe que le espera la puntada final a un matrimonio ya sentenciado, mientras Einstein, en su correspondencia con Elsa Löwenthal, se lamenta de no poder forzar "un divorcio sin culpables". Finalmente toda la familia se muda a Berlín, donde transcurren los momentos más sórdidos de su vida conyungal, pues el genio impone a su mujer, a la que ya ni soporta, unas durísimas "reglas de convivencia", que llega incluso a poner por escrito y que hablan por sí solas:





"..Renunciarás a tus relaciones personales conmigo, excepto cuando éstas se requieran por apariencias sociales. En especial no solicitarás que me siente junto a ti en casa, que salga o viaje contigo. Prometerás explícitamente observar los siguientes puntos cuanto estés en contacto conmigo: no deberás esperar ninguna muestra de afecto mía ni me reprocharás por ello, deberás responder de inmediato cuando te hable, deberás de abandonar de inmediato el dormitorio o el estudio y sin protestar cuando te lo diga..."





En julio de 1914, ante la inminencia de la I Guerra Mundial, Mileva Maric regresa con sus hijos a Suiza. Dos años después Einstein le pide el divorcio, que obtendrá en 1919, después de firmar una cláusula por la cual en caso de que obtuviera el Premio Nobel de física la dotación económica del mismo sería para Maric, cosa que ocurre en 1922.





Poco después Einstein se casa de nuevo y ante el ascenso del Partido Nazi emigra a Estados Unidos donde continúa una vida exitosa, aunque ya nunca de tanta relevancia científica como los que produjera en su juventud.





Mientras tanto Mileva Maric permanece en Suiza afrontando el cuidado de su hijo menor, que,afectado de esquizofrenia, es ingresado en una clínica psiquiátrica cuyos gastos consumen la dotación del Nobel, hasta el punto de obligar a Maric en el tramo final de su vida a impartir clases particulares de física, hasta su muerte en 1948.