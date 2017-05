Guillermina Valdés: "Marcelo Tinelli no descarta ser candidato a Presidente"

Invitada a El Diario de Mariana, Guillermina Valdés (40) contó cómo llevan su rutina, y cómo se adaptaron sus hijos. De la nada, Mercedes Ninci le preguntó: "¿Te gustaría ser primera dama? Porque Moria Casán (70) vino acá el otro día y nos dijo que él (Marcelo Tinelli) le contó que quería ser presidente".

Sorprendida, la actriz y empresaria contestó: "Yo siento que él no lo descarta, pero no voy a decir que haya escuchado de su boca esa frase puntual". Consultada sobre el hecho de que si se presentara a elecciones "arrasaría", Valdés fue muy prudente y contestó: "Puede ser. Pero las cosas suceden cuando uno pone energía y atención en eso, pero no veo que este sea el momento. Hoy está muy metido con el Bailando".



Marcelo Tinelli (57) apostó todo cuando intentó ser el presidente de la AFA. Pero después, con su decepción respecto de la dirigencia del fútbol argentino y posterior renuncia al puesto de Director de Selecciones Nacionales, la hipótesis de que el conductor tiene aspiraciones políticas a nivel nacional se desvanecieron.



El próximo lunes vuelve con su caballito de batalla, Showmatch, y todo indicaba que el conductor más exitoso de los últimos años seguiría su camino en la televisión. Sin embargo, la sorpresa la dio su pareja, Guillermina Valdés.

Fuente: Infobae