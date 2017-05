Habló la menor acosada por un cura en Santa Fe: "Nunca me dijo que era sacerdote"

Luego de que el religioso de 40 años fuera apartado de su cargo a raíz del supuesto acoso, Sofía, la chica de 16 años oriunda de la localidad santafesina de Monte Vera que recibió los mensajes, contó cómo fue que el sacerdote se contactó con ella y qué le dijo.

Esta semana, a partir de la difusión de una serie de chats, la adolescente denunció que el cura de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de Monte Vera, Walter Maggiolo, intentó seducirla.



De la charla se desprende un supuesto avance de parte de Maggiolo hacia la menor, que lo rechaza tajantemente, recibiendo como respuesta: "Si a vos no te va, está todo bien. Pero hay otras de tu edad que sí".

En diálogo con el canal local 5R Noticias, la menor sostuvo su denuncia y contó que "la conversación comenzó el lunes" cuando estaba en la escuela y recibió "un mensaje por Instagram".

"Vi que me llegó un mensaje. Nunca me dijo que era sacerdote. Me empezó a poner cosas como que estaba re buena y le dije que no me podía decir esas cosas sabiendo la edad que tenía", detalló Sofía.

Su mamá, también en diálogo con el medio santafesino, dijo que piensa "llegar hasta las últimas consecuencias" con la investigación del caso, y dejó saber que el supuesto sacerdote "cerró todas sus cuentas de Instagram y Facebook" tras la viralización de los mensajes.

Desde el Arzobispado, a pesar de que hasta ayer no existía todavía una denuncia policial, se apartó inmediatamente al cura de la iglesia de La Merced y se le inició una investigación.

"Ante la denuncia en las redes sociales sobre conversaciones indebidas del Pbro. Walter Maggiolo con una joven, este Arzobispado hace saber a la comunidad que desde hoy, 24 de mayo, el Sr. Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz ordenó que deje la Parroquia 'Ntra. Sra. de la Merced' de la localidad de Monte Vera y el inicio de la investigación canónica correspondiente ante los hechos denunciados (can. 1717 CIC)", expresó la Iglesia a través de un comunicado firmado por Fernando A. Heinzen, canciller del Arzobispado santafesino.

Fuente: Infobae