La palabra de Chechu Bonelli por su extrema delgadez tras haber sido mamá

Después de los partos de Lupe y Carmela, Chechu Bonelli volvió a recuperar su figura en un instante. De hecho, las malas lenguas han hablado que la modelo sufre de algún trastorno alimenticio que provocaría su extrema delgadez.

A días de debutar por segunda vez en el Bailando por un Sueño y de haber regresado a Argentina tras cinco años de vivir en el exterior, Chechu Bonelli brindó una entrevista íntima donde, entre otros temas, se refirió a su flacura.

“Me tengo que alimentar bien para no bajar de peso. En mi casa me tienen sonando. Y mis representantes también (…) Como porque lo necesito para vivir, nada más. Y poquito, porque mi organismo es así. Tengo que saber qué comer para no bajar de peso. Pero lo importante es que nunca estuve al límite de la enfermedad”, aseguró la modelo.

“Me veo flaquita, lo asumo. Y me hago chequeos. Me gustaría estar más pulposa, ¡para que mi marido tenga de dónde agarrarse! Arranqué el embarazo de Carmela (su segunda hija, de 16 meses) con 49 kilos. Y ahora también estoy flaca, por los ensayos. ¡Nunca me había exigido tanto en lo físico desde que fui mamá! Empecé a ir a una nutricionista. Me midió y me dice qué comer. Almendras, avellanas, carne, pescado, pollo…”, contó Chechu Bonelli sobre la dieta específica que sigue para no seguir perdiendo peso.

Contrario a lo que nos podríamos imaginar, a Chechu Bonelli le hubiese gustado quedarse a vivir en Miami, pero los compromisos laborales de su marido la trajeron de vuelta a Argentina – actualmente, Darío Cvitanich juega en Banfield-. “Era hermoso. Vivíamos cerca de la playa, en Sunny Isles…Me costó dejar a la gente, ¡además de los sales! (…) Yo estaba muy bien. Le recordé (a Darío) que volvíamos al lío del tránsito, la inseguridad y la prensa del fútbol. Pero acá, estamos dispuestos a afrontarlo. Haber vuelto tiene muchas cosas lindas”, confesó la modelo.