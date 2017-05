Massa: "Si Cristina vuelve a aparecer, vamos a volver a frenarla como hace cuatro años"

El líder del Frente Renovador encabezó un acto en Tortuguitas en el que presentó su espacio para las elecciones legislativas. "No nos van a condenar a elegir entre un gobierno para ricos o un gobierno de ladrones", aseguró

Los líderes del Frente Renovador y del GEN, Sergio Massa y Margarita Stolbizer, presentaron este jueves por la tarde su nuevo espacio conjunto de cara a las próximas elecciones legislativas.

En un duro discurso contra el gobierno y el kirchnerismo, el líder del Frente Renovador dejó un mensaje claro para barrer con las especulaciones que le abrían una puerta en un nuevo PJ de unidad: "Si Cristina vuelve a aparecer, vamos a volver a frenarla como hace cuatro años". La sentencia alude a las elecciones de 2013, cuando su boleta le ganó a la de Martín Insaurralde en la provincia de Buenos Aires. Aquella victoria fue leída como un freno al sueño de "Cristina eterna" que impulsaba el ultrakirchnerismo.

Eufórico y en el medio de un estadio colmado de seguidores, Massa pidió que acompañen la nueva fórmula y si bien no habló de candidaturas, prometió que no van a quedar encerrados entre el oficialismo y el Frente para la Victoria. "No nos van a condenar para elegir entre un gobierno para ricos y un gobierno de ladrones", afirmó.



"Un país lo construimos si trabajamos con equipos como este. Con propuestas claras, y con prestigio. Con un equipo que pueda contarle a la sociedad no solamente lo que pasa, sino cómo se resuelve", explicó el diputado nacional.

Durante el tiempo que duró su discurso, Massa apuntó en varias oportunidades contra el gobierno de Mauricio Macri. "No podemos ignorar que después de 33 años de democracia, la Argentina ha empeorado en todos sus indicadores", sostuvo. Y agregó: "Eso tiene que ver con una dirigencia política que se queda en la batalla mezquina, en la chiquitita, en vez de pensar en grande una Argentina para todos".



"Un país no se construye aplastando con impuestos al que trabaja, al que invierte, al que produce, sino dándole herramientas para crecer, mejorar y producir", señaló. "Basta de presionar con impuestos a las pymes mientras le regalan las retenciones a las mineras", indicó.



Los diputados opositores lanzaron su alianza de manera oficial durante un acto que se realizó en el estadio DirecTV Arena de la localidad bonaerense de Tortuguitas, en el partido de Malvinas Argentinas.



Antes del discurso de Massa, la diputada del GEN Margarita Stolbizer explicó los motivos que la llevaron a formar parte de un espacio común con el líder del Frente Renovador. "Estamos aquí porque en este lugar y con estas personas se habla de la educación y el trabajo", resaltó.



"En este camino es necesario acordar y resignar", explicó la legisladora, al tiempo que destacó el apoyo de las fuerzas progresistas para sellar la alianza con Sergio Massa. "A los que nos preguntan por qué estamos aquí, primero tenemos que preguntarnos si hay posibilidad de estar en otro lugar en la Argentina", sostuvo.



"La grieta es el relato de este tiempo. Es el relato que tomaron por conveniencia los que están en el gobierno. Lejos de convocar a la unidad, están profundizando la grieta que separa a los argentinos", fue una de las críticas más duras que emitió Stolbizer en dirección al gobierno nacional.



"Creemos que es necesario construir un país de acuerdos y esperanzas. Un país con confianza, educación y trabajo. Ese es el país que vamos a construir juntos desde este lugar y con esta gente", aseguró.

Fuente: Infobae