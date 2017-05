La nueva Charlotte Caniggia! Así le quedó la cara después de las cirugías en la cara

Charlotte Caniggia volvió a aparecer en televisión luego de hacerse un retoque en la cara: “Mi papá me dijo ‘dejá de hacerte pavadas'”.

Charlotte Caniggia visitó el programa Cortá por Lozano, conducido por Verónica Lozano, y mostró su nueva imagen tras someterse a varias intervenciones en la nariz y en las lolas.

La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se mostró tan simpática como siempre y lució su nueva nariz, la que le pidió al cirujano que fuera similar a la de Angelina Jolie, y también dejó ver que su sonrisa no estaba igual a la que se pudo ver en el Bailando 2016.

“Mi papá me dice ‘basta, hija dejá de hacerte pavadas”, contó Charlotte, sobre la queja recurrente de su padre por las operaciones que realizó. “¿Por qué no? Yo no tengo problemas con las cirugías, pero tampoco exagero”, le aseguró a la conductora.

Después del escándalo que mantuvo con su novio Lhoan durante el verano, hoy volvieron a apostar nuevamente a su pareja: “Estamos bien y vivimos juntos”, reconoció Charlotte Caniggia con una sonrisa.