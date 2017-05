Cristina Kirchner y Sergio Massa entraron en escena y encendieron la campaña

Fue un 25 de mayo político. Los representantes de los principales espacios utilizaron el feriado de este jueves para lanzar mensajes que encendieron la campaña de cara a las elecciones legislativas de este año. Se lanzaron Sergio Massa y Margarita Stolbizer, Cristina Kirchner dijo por primera vez que va a jugar "si es necesario", y Martín Lousteau confirmó que competirá en la Ciudad por fuera de Cambiemos.

La jornada abrió con el tedeum en la Catedral, donde el arzobispo Mario Poli lanzó su llamado de atención al Gobierno sobre la situación social de la Argentina. "Buena parte de nuestro pueblo no se siente invitado a festejar porque no posee igualdad de oportunidades y carece de lo necesario para una vida digna", fueron las palabras del cardenal primado. A la salida, Peña dijo estar comprometido con ese mensaje. "Sentimos que es muy importante la voz de la Iglesia y la compartimos", manifestó.

Al mediodía, Lousteau encabezó el acto de la UCR porteña en Costa Salguero y su discurso estuvo marcado por las críticas al PRO. Desde que volvió de Washington, el referente de ECO buscó integrarse a Cambiemos para participar de una interna en la Ciudad, pero el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le torció el brazo a quien fuera su rival en los comicios de 2015. "Lousteau no fue ni es parte de Cambiemos", rezaba un comunicado que el PRO difundió a principios de este mes.

Ayer se formalizó lo que se podía prever: Lousteau participará de las elecciones, pero por fuera de la coalición. "Lo han decidido otros", explicó el ex funcionario al respecto. Y agregó: "Vemos que hay otros espacios nuevos que se suman a Cambiemos, como el de Graciela Ocaña, y eso nos parece muy bien; nos llama la atención que partidos como el radicalismo, que estaban en Cambiemos, no puedan estar".

Al caer la noche, Massa se mostró junto a su aliada y líder del GEN, Stolbizer, en el DirecTV Arena de Tortuguitas. En un duro discurso contra el Gobierno y el kirchnerismo, el jefe del Frente Renovador dejó un mensaje claro para barrer con las especulaciones que le abrían una puerta en un nuevo PJ de unidad: "Si Cristina vuelve a aparecer, vamos a volver a frenarla como hace cuatro años". La sentencia alude a las elecciones de 2013, cuando su boleta le ganó a la de Martín Insaurralde en la provincia de Buenos Aires. Aquella victoria fue leída como un freno al sueño de "Cristina eterna" que impulsaba el kirchnerismo.

Eufórico y en el medio de un estadio colmado de seguidores, Massa pidió que acompañen la nueva fórmula y, si bien no habló de candidaturas, prometió que no van a quedar encerrados entre el oficialismo y el Frente para la Victoria. "No nos van a condenar para elegir entre un gobierno para ricos y un gobierno de ladrones", afirmó.

Este 25 de mayo también se escuchó la voz de Cristina Kirchner. Se esperaban definiciones de la ex presidente luego de la reunión que mantuvo esta semana con un grupo de veinte intendentes del PJ en el Instituto Patria. Desde ese lugar fue entrevistada anoche por cuatro periodistas de C5N durante más de 90 minutos.

"Si es necesario que yo sea candidata para sacar la mayor cantidad de votos, lo seré, fue el título de la ex mandataria. "Nadie puede suponer sensatamente que estoy atrás de un cargo de senadora o diputada. Fui senadora, fui diputada, fui dos veces presidenta, pero hay responsabilidades históricas —desarrolló Kirchner—. Yo creo que hay que construir una unidad porque esta gente ha pivoteado sobre la falta de unidad del movimiento obrero; siento la obligación de unir lo más que se pueda para ponerle límites al ajuste neoliberal".

La ex jefa de Estado buscó acercar posiciones con su ex ministro del Interior, con quien se distanció en medio de la campaña de 2015 cuando "El Flaco" se negó a declinar sus aspiraciones presidenciales para competir en la provincia de Buenos Aires. El resultado de la jugada es conocido: el peronismo perdió en territorio bonaerense y cedió el Poder Ejecutivo a Mauricio Macri. Hoy el ex funcionario emerge como líder de un grupo que busca la renovación del PJ y exige dirimir candidaturas en las primarias.

En el cierre de un día cargado de política, Marcos Peña concedió una entrevista a Alejandro Fantino en Animales Sueltos. El jefe de Gabinete volvió a minimizar el eventual rol que pueda tener la ex presidente en las elecciones al considerar que "es el pasado al que muy poca gente quiere volver". "La razón por la que nosotros gobernamos y ella no es porque la mayoría de los argentinos se hartó y se rebeló contra el fracaso acumulado, la mentira y la hipocresía", definió Peña.

