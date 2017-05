Gonzalo Valenzuela habló sobre su supuesta reconciliación con Juana Viale

El actor chileno, ex pareja de la nieta de Mirtha Legrand, se mostró ofendido con la prensa tras los rumores que dieron cuenta de un supuesto acercamiento entre él y la morocha.

Gonzalo Valenzuela y Juana Viale se reencontraron el pasado lunes en un bar de Palermo y varios medios especularon con la reconciliación de la pareja. Este jueves, en Intrusos, el chileno negó el trascendido.

"Con Juana me he juntado muchas veces a conversar en el pasado y me voy juntar muchas veces en el futuro. Va a pasar y va a seguir pasando porque tenemos hijos en común. Eso va a pasar. El resto, que ponen que un reencuentro y los besos es mentira. Es lamentable, porque es un engaño. Entiendo que los medios lo usan para vender", arrancó a decir.

Luego, le preguntaron si el rumor había llegado a afectarlo: "Yo estoy en pareja, (con María Gracia Omegna ), no me afecta, está todo bien. ¿Para qué meten algo que saben que es mentira? Para vender. Pero cuando uno vende algo que es mentira está enganchando y un engaño se acerca a la estafa", tiró.

"Hay un mundo ahí que lo encuentro oscuro. El resto está todo bien. No me perjudica en nada y a Juana me imagino que tampoco, en nada", concluyó.