Un Papa muy solidarios con imputados y delincuentes

El Papa Francisco le envió una carta a la líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, en la que afirmó que comprende "su dolor y su sufrimiento" y deseó que "todo se resuelva bien y pronto".



"Sé que el momento por el que está pasando no es fácil. Me he informado de algunas cosas y comprendo su dolor y su sufrimiento. Quiero asegurarle que la acompaño con mi oración y los deseos de que todo se resuelva bien y pronto", manifestó el Sumo Pontífice.



La misiva del Santo Padre, fechada el 5 de mayo, fue en respuesta a una carta que le había enviado tiempo atrás la referente del Frente para la Victoria que se encuentra detenida desde comienzos de 2016 en el Penal de Alto Comedero, ubicado en la ciudad de San Salvador de Jujuy.



Sala enfrenta varias causas en su contra por presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.



"Le aseguro mi oración y mi cercanía y, por favor, le pido que no se olvide de rezar por mí. Que Jesús la bendiga y la Virgen Santa la cuide", finalizó Francisco la carta enviada a la diputada electa del Parlasur.



Tras recibir el texto firmado por el Para, Milagro Sala manifestó: "Estoy muy emocionada", según indicó la agrupación Tupac Amaru a través de su cuenta de Twitter.



Al respecto, el sacerdote Jesús Olmedo, amenazado por Milagro Sala dijo que es "una cosa muy bonita, muy cristiana y muy de Dios". "El Papa siempre está consolando por la misericordia de Dios, porque Dios es bueno y porque naturalmente a nadie le puede negar unas palabras de consuelo".

Fuente: Cadena 3