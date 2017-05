El radicalismo rafaelino, presente en el lanzamiento de Lousteau

La estrategia que adoptará Martín Lousteau en la próxima contienda electoral es una incógnita que aún no se despejó. El ex embajador en los Estados Unidos mantiene sus intenciones de competir por afuera de Cambiemos pero aún no confirmó si lo hará.

En el acto organizado por la UCR porteña, que conmemoró el 25 de Mayo con un locro patriótico en Costa Salguero, el ex candidato a jefe de Gobierno aseguró que "la política pierde legitimidad cuando no se cumplen las reglas", en una clara critica a Cambiemos por no dejarlo participar en unas PASO y aseguró que "hay que creer en el ejercicio del consenso"