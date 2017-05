Martín Lousteau se metió de lleno en la campaña: "La grieta es la peor táctica para resolver los problemas del país"

El ex embajador argentino en Estados Unidos criticó a Cambiemos por no dejarlo participar en unas PASO y aseguró que "hay que creer en el ejercicio del consenso"

La estrategia que adoptará Martín Lousteau en la próxima contienda electoral es una incógnita que aún no se despejó. El ex embajador en los Estados Unidos mantiene sus intenciones de competir por afuera de Cambiemos pero aún no confirmó si lo hará.

En el acto organizado por la UCR porteña, que conmemoró el 25 de Mayo con un locro patriótico en Costa Salguero, el ex candidato a jefe de Gobierno aseguró que "la política pierde legitimidad cuando no se cumplen las reglas".





"Vemos que hay otros espacios nuevos que se suman a Cambiemos, como el de Graciela Ocaña, y eso es muy bueno, y nos llama la atención que partidos como el radicalismo, que estaban en Cambiemos, no puedan estar" dentro del frente gobernante, señaló al referirse a la pelea que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires.

"La autonomía es no tenerle miedo al poder del otro y no caer en la tiranía del corto plazo", explicó el ex funcionario de Cambiemos durante el locro organizado por la UCR porteña, al que asistieron cerca de 3.000 personas. Y agregó: "Hay que creer en el ejercicio del consenso".

En declaraciones a la prensa, previas al almuerzo, el dirigente que aspira a competir en internas en Cambiemos se quejó de que su apartamiento del espacio oficialista "lo han decidido otros" y llamó a "preguntarle a (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta" por qué se da esa situación.

"Lo que hemos planteado todo el tiempo es una primaria. Nos parecía que la mejor manera de ampliar Cambiemos, de dotarlo de mayor fortaleza, de que la gente pudiera participar como fue el ADN de Cambiemos, de decidir cuáles son los matices de la coalición en donde se pregunta eso cada dos años. Seguimos creyendo que es la mejor vía", agregó.

Asimismo, el ex ministro de Economía se refirió a los dichos de varios representantes del Gobierno nacional y porteño sobre la variedad de colores políticos en el oficialismo.

"Llama la atención que digan que es bueno que haya matices y diferencias en Cambiemos y sin embargo no hay primarias, o que digan que no puedo ser candidato en Cambiemos porque renuncié a un cargo, pero veo que cuando echan a alguien de un cargo esas personas pueden estar en Cambiemos, y calculo que cuando echan a alguien es porque hay diferencias en cómo gestionan", lanzó.