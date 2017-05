Canicoba Corral: "Yo de la SIDE no cobraba porque no me llevaba bien con Antonio Stiuso"

El juez fue denunciado en el Consejo de la Magistratura, para que se investigue si recibía sobresueldos de la ex Secretaría de Inteligencia

El juez Rodolfo Canicoba Corral fue denunciado en el Consejo de la Magistratura por un ex perito contador de la Corte Suprema, Alfredo Popritkin, para que se investigue si en el pasado cobró sobresueldos de la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE).

Ante la consulta de Clarín el magistrado negó la acusación y la atribuyó a una decisión que él tomó en una vieja causa en la que lo apartó del cargo de perito por haberse extralimitado en sus funciones, según dijo el juez.

En la breve denuncia, difundida por Perfil, Popritkin aseguró que en una fecha no determinada el fallecido juez de la Corte Carlos Fayt le dijo que Canicoba Corral "percibía 14.500 dólares por encima de su sueldo provenientes de la SIDE".

"Todo el mundo sabe que yo de la SIDE no cobraba porque no me llevaba bien con (Antonio "Jaime") Stiuso. Es una denuncia falsa, un disparate absoluto", dijo el juez a Clarín.

Sin testigos y fallecido Fayt, la única prueba que ofreció Popritkin es el expediente en el que fue apartado por Canicoba Corral, una causa que investigaba en el juzgado federal 3 -que subrogaba este magistrado- justamente el destino de fondos reservados de la ex SIDE.

Por ello pidió que se le requiera al juzgado 3 de Comodoro Py, actualmente a cargo de Daniel Rafecas, la causa 512 del año 2001 de ese tribunal, y acompañó un ejemplar del diario Perfil del 30 de abril de este año, donde consta un artículo sobre una imputación reciente que se le formulara a Canicoba Corral por la causa en la que procesó y ordenó detener al ex secretario general del intervenido Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

Canicoba Corral dijo que ya fue desvinculado de esa causa por el juez Claudio Bonadio y que contaba con un requerimiento de instrucción del fiscal Jorge Di Lello. A raíz de esa denuncia, donde también se lo relacionaba al juez con supuestos actos de corrupción, es que Popritkin dijo haberse impulsado a formular la denuncia en el Consejo de la Magistratura.

"Aclaro que si bien los hechos que vengo a denunciar ocurrieron en tiempos diferentes, guardan coherencia y relación por la materia respecto de la tipología de inconductas por las que se lo investiga al magistrado en cuestión, y quizá las pruebas que se produzcan en el expediente del Consejo de la Magistratura puedan echar luz sobre lo que paso a detallar", escribió Popritkin al inicio de su denuncia.

Luego narró las circunstancias de su actuación en la causa de los sobresueldos y las diferencias que tuvo con Canicoba Corral aunque su versión no coincida con la del propio juez. El perito cree que el magistrado lo apartó justamente porque suspuestamente él también estaba involucrado. Y luego relató su supuesto encuentro con Fayt.

"'Recuérdeme el nombre del juez que interviene en la causa'”, y al contestarle que se trataba del Dr. Canicoba Corral, sacó de su cajón superior izquierdo del escritorio una hoja de papel de la que realiza un recorrido con el dedo y me hace saber que el Dr. Canicoba Corral percibía la suma de U$S 14.500 mensuales por encima de su sueldo, provenientes de la SIDE", contó Popritkin en su denuncia.

