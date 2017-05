Mauricio Macri confirmó que estará en el tedeum

El presidente Mauricio Macri confirmó esta mañana que estará en el tedeum por el 25 de Mayo y anticipó que le enviará a los argentinos un "mensaje de entusiasmo en el Día de la Patria, un día muy importante para todos".El presidente Mauricio Macri confirmó esta mañana que estará en el tedeum por el 25 de Mayo y anticipó que le enviará a los argentinos un "mensaje de entusiasmo en el Día de la Patria, un día muy importante para todos".

A raíz de los rumores que circularon anoche sobre su estado de salud, el mandatario confirmó que continuará con su agenda oficial prevista para el día de hoy. Incluso, dijo que participará del locro que se realizará este mediodía en el Museo de Casa Rosada.



En diálogo con el programa Arriba Argentinos, Macri sostuvo que sus médicos lo chequearon cuando regresó a la Argentina cerca de las 3 de la madrugada. "Me dijeron que estaba bien", contó.Macri reveló que la altura de Quito y que la agitada gira por Asia influyeron. "Sufrí una descompensación por la altura; tal vez también por el cansancio acumulado y no recuperado del viaje. Es un momento feo pero no fue nada grave", añadió.



"La falta de oxígeno por la altura me hizo bajar la presión y tuve que hacer reposo hasta emprender la vuelta", dijo el mandatario, quien fue nuevamente revisado por la Unidad Médica Presidencial al arribar al país.



Macri reveló que arrancó su día a las 6 de la mañana para "leer papeles que tenía atrasados" y aclaró que en ningún momento pensó en suspender las actividades oficiales. "Voy a estar en el tedeum y voy a poder darles un mensaje de entusiasmo en el Día de la Patria, un día muy importante para todos. También voy a estar en el locro", precisó.



El Presidente también opinó sobre los movimientos electorales de Sergio Massa y Margarita Stolbizer, con un acto, y de la ex presidente Cristina Kirchner, con una entrevista. "Lo importante es que aporten ideas para esta Argentina que se vive con esperanzas. El mundo nos recibe con enorme entusiasmo, y nosotros tenemos que demostrar que tenemos ideas y coherencia", indicó.



"Los que se sumen, bienvenidos a aportar ideas, sobre la base de construir verdad. No nos podemos seguir engañando más. Hay mucha gente que la está pasando mal, por la cual yo estoy dejando todo lo que puedo todo los días y espero que todo el mundo que tiene responsabilidades en la argentina haga lo mismo. Por eso, esta etapa es destina a cualquiera anterior", concluyó.

Fuente: Infobae