Monte Vera: El padre de la menor dijo que "no lo vamos a denunciar al cura"

Tras hacerse público los diálogos que habría mantenido el sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de la Merced con una adolescente, habló el padre de esta menor de 16 años, Walter Splendiani. "Esto pasó hace un par de días, en realidad primero, no se le dio importancia, después nos fuimos dando cuenta de que la cosa venía pesada", manifestó por Radio Power Max de Recreo.

Fue consultado sobre si conocía a este párroco o sabía de quien se trataba, y Splendiani aseguró que no. "Nos enteramos anoche cuando nos dimos cuenta de quién era esta persona, Walter Maggiolo", contó y luego agregó que "hace un par de días nos contó (la menor) sobre una persona grande que le había hecho comentarios a través de Instagram, y lo charló con distintas amigas y se llegó a dar con la identidad de esta persona".

Sin embargo, Walter Splendiani manifestó que "trato de ser muy cauteloso con lo que se pueda decir porque puede perjudicar a una persona que no está involucrada directamente", pero aclaró que "no es este caso". Destacó también la madurez con la que su hija manejó el tema.

Ante la consulta sobre si van a realizar la denuncia formal ante la Justicia, su respuesta fue: "Por el momento no, porque basado en experiencias anteriores creemos que no llegamos a nada ya que no hubo un acoso directo porque mi hija no se lo permitió, fue solo por chat", pero anticipó que "sí tenemos pensado seguir con el escrache".

Fuente: Agenciafe