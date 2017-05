Las 10 embestidas de Lilita Carrió contra Mauricio Macri

La diputada nacional Elisa Carrió , además de ser una de las fundadoras de Cambiemos , es una de las principales detractoras de algunos personajes del espacio. Si bien en algunas ocasiones las arremetidas de la legisladora no fueron directo contra la figura presidencial, ha bombardeado a figuras del entorno más cercano del propio Mauricio Macri, como su primo Jorge, o su padre, Franco Macri.

En los últimos días, entre las acusaciones más escandalosas, ha denunciado intenciones de funcionarios del gobierno actual de proteger a Julio De Vido, y de realizar actividades de espionaje en su contra.

Espionaje. El más reciente fue el disparo contra el propio Presidente y su relación con Silvia Majdalani, la número dos de la Agencia Federal de Inteligencia. Carrió denunció por televisión que es víctima de una "persecución sistemática terrible que incluye escuchas telefónicas" por parte de "La Turca", como le dicen, a la jefa de los espías. "No puedo creer que el Presidente la sigue sosteniendo ...No sé qué voy a hacer si la sigue sosteniendo", arremetió la legisladora.

De Vido . Otra de las embestidas de Carrió fue hace pocos días. Alertó que hay una "orden escrita de 'omertá'" para proteger al ex ministro Julio De Vido y evitar que se amplifique el caso Odebrecht e involucró a jueces, a empresarios y a sectores del Gobierno. Si bien excluyó la figura presidencial, comprometió, con sus dichos, a medio Gobierno. "Algunos de este gobierno pueden querer que se proteja a De Vido porque De Vido hacía favores a todos, a los gobernadores, a los intendentes. Acá hay una orden: proteger a Aníbal (Fernández) y proteger a De Vido" , setenció.

Angelici. Al momento calificar al presidente de Boca, Daniel Angelici, que al mismo tiempo es íntimo amigo de Mauricio Macri y principal operador judicial del Pro, no tuvo reparos: "Es un delincuente", afrimó.

"El presidente tiene que optar porque fue legitimado por el pueblo si vamos a profundizar el cambio en Argentina, amar a la justicia y vamos a devolver el dinero (de lo robado en gestiones anteriores) o vamos a cambiar de mafia", dijo Carrió al seguir refiriéndose al "tano". "Los barras bravas no manejen la república", disparó.

Lorenzetti. El Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, es uno de los principales blancos de Carrió. Hasta llego a armar un juicio político contra él que, aunque fue abalado por Macri, la relación entre el presidente de la Nación y el titular el Máximo Tribunal, no quedó del todo bien. "Es el agujero negro que maneja el señor Lorenzetti en algunos casos en sociedad con el señor (Carlos) Zannini”, insistió al apuntar contra el juez por las contrataciones del Comité de Inversiones del Consejo de la Magistratura. "Ser presidente de la Corte, no significa impunidad", agregó.

Ritondo. El Ministro de Seguridad bonaerense fue otro de sus blancos. También lo salpicó con el narcotráfico y presuntos manejos turbios con la policía. Tal fueron sus dichos que hasta la propia Gobernadora, María Eugenia Vidal, tuvo que salir a bancarlo después de las acusaciones de la diputada de la CC-Ari.

"Nunca pensé que iba a ser perseguida incluso por sectores internos de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires", apuntó Carrió contra Ritondo.

Jorge Macri. En el momento en que sonaba como posible candidato para estas legislativas, la diputada aplastó, en menos de un mes, al primo presidencial, denunciando vínculos y estrechas relaciones con el narcotráfico. "No avalaré delincuentes en Cambiemos" , dijo sobre el Intendente de Vicente López.

“Quería ayudarla mucho más (a Vidal), pero respeto su decisión de haber elegido a Jorge Macri como candidato a senador. Yo, por cuestiones éticas irreconciliables, jamás compartiría una lista con él”, dijo.

Grindetti. El Intendente de Lanús, Nestor Grindetti, fue blanco por su complicación judicial con los Panama Papers. "Grindetti no tiene explicación. Siempre sospeché que era corrupto y no me equivoqué", sostuvo Carrió.

Franco Macri. El padre presidencial también fue objeto de críticas de la fundadora de Cambiemos. Lo tildó a "delincuente" y lanzó: "Si tiene que caer, que caiga".