El randazzismo le bajó el pulgar a la "unidad" sin PASO de Cristina

Anoche, en una reunión con intendentes bonaerenses, Cristina Fernándezdio señales claras de que podría ponerse el traje de candidata en las próximas elecciones legislativas. "Ella quiere trabajar por la unidad y estaría dispuesta a ser candidata en el marco de esa unidad. Tenemos que conformar un frente bien amplio", advirtió Walter Festa, jefe comunal de Moreno, en una entrevista con el diario La Nación.

Festa anticipó que intentarán convencer a los díscolos de que el peronismo bonaerense debe evitar una interna en agosto y llegar a los comicios de octubre con una oferta competitiva. Al reforzar el llamado a la unidad, el kirchnerismo busca presionar a Florencio Randazzo, que reclama que los candidatos del PJ se definan en las PASO. "Queremos charlar con todos los peronistas y ver si estamos de acuerdo en diez o quince puntos", subrayó Festa.

En un sentido similar se expresó el jefe comunal de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona, quien contó que la ex presidente les comunicó que “si estamos todos de acuerdo, para encabezar la lista, dijo que está dispuesta a afrontar esa gran responsabilidad”.



En declaraciones formuladas a Radio 10, Durañona reveló: “Dijo que está dispuesta a afrontar la responsabilidad de ser candidata, y si es un obstáculo, no lo va a ser”.



El intendente sostuvo también que para lograr la unidad del peronismo “cada uno va a tener que ceder posiciones e intereses” y agregó que “hay que sumar a la mayor cantidad de sectores posibles”.



Rápidamente, desde el randazzismo salieron a responderle a Cristina, asegurando que quieren que haya internas. Gabriel Katopodis, intendente de San Martín y uno de los principales impulsores de la precandidatura de Randazzo en la Provincia, aseguró: "Sería importante que se produzcan las primarias, que la gente pueda elegir y que corrijamos un método que nos llevó a derrotas. El peronismo, para ampliar la representación, su agenda y ser atractivo, tener una unidad en octubre más consistente, tiene que pasar por primarias", aseveró.



"Estamos posicionados en otro lugar. Estamos trabajando por la candidatura de Florencio, convencidos de que el peronismo necesita un debate abierto, que todos los que quieran ser candidatos puedan participar y que sea la gente la que elija quién tiene que liderar esta etapa del peronismo", insistió esta mañana el intendente de San Martín en relación al pedido de unidad formulado por la ex mandataria.



Según planteó Katopodis, es necesario que el PJ modifique la estrategia que lo llevó a la derrota en las presidenciales del 2015 a manos de Cambiemos: "Lo que estamos planteando con la candidatura de Florencio es que el peronismo tiene que mirar para adelante y tiene que explicar qué quiere hacer con el país. En 2015 no le supimos decir a la gente qué queríamos hacer para adelante", enfatizó.

Además, opinó que Randazzo "le gana a Macri" una elección, si el ex ministro "construye un frente opositor mucho más amplio y abarcativo de lo que representaron el kirchnerismo y el peronismo en 2015".



"Es el dirigente que tiene el liderazgo y condiciones parar ponerse al frente de un proceso que va a necesitar firmeza y capacidad de construir acuerdos con la oposición", definió Katopodis.



Katopodis es uno de los integrantes del grupo de intendentes denominado "Esmeralda" que aboga por la definición de las candidaturas del peronismo de cara a las legislativas de octubre en el marco de las PASO.

