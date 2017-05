Vení y sácate la foto Jorge, la campaña ya largó

El intendente Luis Castellano, junto con el concejal Jorge Muriel y el presidente de la Comisión Vecinal del barrio Villa Podio, Daniel Bulacio, recorrieron la obra de desagüe que se lleva a cabo en el sector.



La inversión ronda los cinco millones de pesos, y la instalación incluye un entubado de sección rectangular, de 1,20 metro de alto y 1,30 metro de base, y aproximadamente 520 metros en toda su extensión, desde el Canal Sur hasta la avenida Aristóbulo del Valle, atravesando por debajo del parque Villa Podio y a lo largo de la calle Benito Juárez.



"Vinimos a este barrio por dos cosas: el lunes fue el cumpleaños de la escuela, al que no pudimos asistir por la intensa agenda de trabajo que tuvimos con las autoridades provinciales, así que aprovechamos ahora para visitar la institución educativa, y también para apreciar los avances en el desagüe", aclaró Castellano.



"Es una obra que da solución a parte del barrio y a todo el sector de la avenida Aristóbulo del Valle", precisó el primer mandatario.



"Esta infraestructura se enmarca en un plan general que sostenemos en la ciudad; recientemente terminamos unos en barrios Martín Fierro y Malvinas Argentinas, donde un grupo de vecinos también tenía problemas de anegamientos", agregó.



"Los desagües son obras que no se ven; una vez terminadas, quedan bajo tierra y la gente se olvida de que están, pero cumplen una función primordial, principalmente ante los actuales efectos del cambio climático", subrayó el titular del Ejecutivo.



"El lunes, en la visita del vicegobernador, presentamos a él y el equipo provincial varios proyectos de desagües, como las lagunas de retardo, y la continuidad del entubado de calle Tucumán; asimismo, si no puede ser entubado, que al menos se realice un terraplenamiento y se construyan muros de contención en el Canal Sur, para mejorar la seguridad en la zona aledaña al club Ben Hur y en el barrio La Cañada", describió.



"Es mucha la inversión: algo podemos hacer con fondos rafaelinos, pero necesitamos sí o sí coordinar esfuerzos con los gobiernos provincial y nacional", clarificó.



Por su parte, Daniel Bulacio, presidente vecinal del barrio, remarcó la conformidad de los vecinos con la obra, ya que avenida Aristóbulo del Valle presenta inconvenientes de larga data ante precipitaciones intensas.



Asimismo, el dirigente remarcó la inauguración de la sede de la Policía Comunitaria en barrio Fátima, por responder a una demanda de los vecinos, y cuyo accionar cubrirá los barrios Fátima, Villa Podio y 2 de Abril.



También en relación con la seguridad, Bulacio señaló la obra de refuerzo lumínico que se está desarrollando en el parque Villa Podio.



"Hace poco tiempo que estamos en la vecinal, y ya se están concretando muchas obras, por lo que estamos muy conformes", enfatizó.



"Recibir pedidos de la comunidad, realizar los reclamos correspondientes, y también recorrer y supervisar las obras en marcha, es parte del trabajo de los concejales", agregó a su turno el edil Jorge Muriel, quien, al igual que el presidente vecinal, remarcó la relevancia de "los 300 mil pesos invertidos por el municipio para brindar un espacio adecuado a la Policía Comunitaria, la mejora en la seguridad que también se logrará con el refuerzo lumínico del parque y las grandes inversiones en desagües".



Asimismo, el concejal remarcó que la Municipalidad dispondrá de dos terrenos para la construcción de dos escuelas multinivel, una en el norte de la ciudad y otra en el sur, tal como fue adelantado el lunes en la visita de las autoridades provinciales.