Cristina Kirchner: "Si me lo piden, soy candidata primera en la lista"

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó abierta la puerta a una eventual candidatura para las elecciones legislativas de octubre al decir que sería "primera en la lista" si se lo pidieran. Lo hizo en la reunión que mantuvo este martes con los intendentes "leales" y que adscriben al kirchnerismo sin objeción alguna a las directivas de su líder.

De todas formas, condicionó esa posibilidad a que haya unidad en el peronismo e impulsó construir un proyecto "generoso y amplio“ junto al espacio de su ex ministro Florencio Randazzo.

Cristina se mostró dispuesta a postularse "si es necesario“ para la victoria del peronismo, aunque aclaró que deben estar "todos" los sectores del partido y así, evitar una interna dentro del PJ en el mesa de agosto, mes donde el día 13 se realizarán las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El último martes, 20 intendentes de innegable fidelidad kirchnerista se dieron cita en el Instituto Patria, búnker K del barrio de Congreso, para escuchar de boca de Cristina cómo siguen los lineamientos electorales del Frente para la Victoria, nombre puesto en duda en estos tiempos, luego de la derrota electoral de esa sigla en las últimas presidenciales.

En esa reunión, que se extendió aproximadamente por 2 horas, Cristina aclaró: "Si me lo piden, soy candidata primera en la lista". Así lo detalló en Radio Del Plata el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona.

Además, allí expuso que "no es Cristina o Randazzo, sino todos juntos“ y aclaró que se bajaría si su candidatura no fuera lo adecuado para el armado electoral del peronismo. De todos modos, los puentes con el campamento randazzista no habían sucedido hasta el cierre de esta edición.

En paralelo al cónclave, aparecieron en la Ciudad de Buenos Aires, afiches con la foto de Cristina Kirchner y la leyenda "El sol del 25 viene asomando". Algunos dirigentes, como Luis D'Elía, lo difundieron vía Twitter.

Participaron de ese cónclave en el Instituto Patria los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Patricio Mussi (Berazategui), Francisco Durañona (San Antonio de Areco), Juan Ustarroz (Mercedes), Walter Festa (Moreno), Pablo Zurro (Pehuajó), Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento), Verónica Magario (La Matanza), Mauro Poletti (Ramallo), Hernán Ralinqueo (25 de Mayo), Hernán Zurieta (Punta Indio), Juan Gasparini (Roque Pérez) y Osvaldo Cáffaro (Zárate), entre otros.

Resta saber cuándo Fernández de Kirchner se reunirá con los alcaldes "díscolos" que se fueron de la cumbre kirchnerista -de hace dos semanas- en la que aparecieron Amado Boudou, Gabriel Mariotto y Luis D'Elía. Esos jefes comunales -Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Gustavo Menéndez (Merlo) y Ariel Sujarchuk (Escobar)- son ahora merecedores de fuertes críticas por parte de La Cámpora, agrupación que habla de "leales" y de "traidores", categoría que poco aportaría a las señales de unidad difundidas por CFK en su discurso del último martes en el Instituto Patria.

