Carrió acusó a Lorenzetti de "armar causas" y de "buscar ser presidente"

La diputada Elisa Carrió, jefa de la Coalición Cívica y cofundadora de Cambiemos, volvió a arremeter ayer contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a quien acusó ahora de aspirar al cargo de Mauricio Macri "en caso de que haya un golpe civil, como puede ocurrir en Brasil".

"El presidente de la Corte (Lorenzetti) quiere ser presidente de la República, como (puede ocurrir) en Brasil. A mi criterio, está en la línea sucesoria legalmente para tomar el cargo de Macri, y en caso de que hubiera un golpe civil, como ya ha pasado (contra Fernando de la Rua) en nuestro país, podría pasar a ser presidente interino. Cuando acuso a Lorenzetti, lo hago porque sé de su voluntad", enfatizó la legisladora en diálogo con Todo Noticias.

Y agregó: "Quiero que la sociedad entienda que estoy preservando el futuro republicano en la Argentina, aunque me amenacen. No estoy dispuesta a aceptar que ningún juez se lleve puesta la República. Quiero y voy a luchar para que Macri sea un gran presidente y termine su mandato".

Sin embargo, le reclamó al Presidente que salga en su defensa ante las denuncias que realiza, pero al mismo tiempo destacó la decisión del Gobierno de convocar a directivos de Odebrecht para que aporten información relativa a los hechos de corrupción "¿Quién me va a defender a mí señor Macri, que siempre pongo la cara por usted? Yo tengo que acusar a todos y defender a un montón más. Y a mí ¿quién me defiende?", planteó. "Siempre me defiendo sola. Estoy cansada, tengo cansancio de la podredumbre, porque me la paso limpiando hace 20 años. Limpio un poco... y más mugre, y hasta los honestos se enojan con uno", añadió.

En esta línea, la legisladora destacó la decisión de Macri de convocar para el miércoles a los directivos de la empresa Odebrecht para que puedan aportar información relativa a los hechos de corrupción, luego de que ella denunciara "encubrimiento" por parte del poder político y judicial al ex ministro de Planificación Julio De Vido. "La mecánica del kirchnerismo para cobrar las coimas fue a través del anticipo en el pago de obras", cuyo dinero luego iba "a otra parte", precisó.

Por otra parte, aseguró que el juez federal Ariel Lijo y Lorenzetti "están detrás de la falsa denuncia por enriquecimiento" en su contra, que fue cerrada esta semana por el juez Daniel Rafecas. "La operación tiene origen en el Poder judicial. Fue impulsada por un abogado que tiene vinculaciones con la SIDE y se origina en sectores de Ricardo Lorenzetti y Ariel Lijo", aseveró, en referencia a la denuncia que fue desestimada luego de que el albañil Saúl Enrique Paz confesara que cobró 1.500 pesos "por acceder a firmar el escrito".

