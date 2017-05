Rafaela: nueva edición de Expocarreras

El Centro Cultural Viejo Mercado (CCVM) fue nuevamente el espacio elegido para esta actividad fundamental en la vida académica de la ciudad, que aúna esfuerzos del Concejo Universitario Rafaelino (CUR) y la Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Educación.



El intendente Luis Castellano, acompañado por el concejal Jorge Muriel, el secretario de Educación, Jerónimo Rubino y la subsecretaria de Comunicación Pública, Tatiana Santori, recorrió los estanes de todas las instituciones, donde estudiantes de las distintas casas contaban a quienes pasaban por el lugar la variedad de carreras existentes y los contenidos de cada una de ellas, además de exponer algunas de las producciones surgidas en el marco de las clases.



Paralelamente, en la Sala IV del CCVM, referentes de distintas casas de estudio brindaban charlas informativas y motivacionales, para introducir al estudiantado de secundaria en el crecimiento y los beneficios que acarrea el ingreso al mundo universitario.



Como bien expresó el Intendente, "Expocarreras es una hermosa manifestación del abanico de alternativas que brinda la ciudad de Rafaela".



"Con el paso de los años y la constancia y perseverancia que se tiene, sumado al aporte que hacen cada una de las casas de estudio y el trabajo coordinado entre el Consejo Universitario Rafaelino y el municipio, se va instalando de a poco la idea de ciudad universitaria, uno de los fundamentos con los que queremos construir la ciudad del futuro. Rafaela aparece como una opción muy seria, con un abanico de 50 carreras alternativas en distintas universidades, públicas y privadas. Siempre bajo esta idea de que la materia gris, el pensamiento, lo académico, todo lo que los chicos pueden aportarle al sector productivo se quede en la ciudad", agregó el titular del Ejecutivo.



Asimismo, por la matriz productiva de Rafaela, Castellano reconció que es inevitable que las ingenierías y muchas acrreras técnicas tengas más salida laboral. En este sentido, afirmó que "con la gente del CUR estamos trabajando para orientar a los chicos a interesarse por carreras que tembién tengan demanda para no producir frustración. Entre la evaluacion de la oferta academica y la demanda del sector laboral está la idea de poder potenciarse".



El Secretario de Educación aseveró que "nosotros entedemos que la Expocarreras es más que un evento donde concurren chicos. Es una política de estado. Es una política que brega para que los estudiantes de secundaria puedan elegir de la mejor manera posible las opciones para estudiar en la ciudad. Que tengan la mayor cantidad de información y la mayor cantidad de tiempo para poder tomar la dcisión. Y de alguna forma, poder romper esa tendencia que se viene dando y estudiando -a través del ICEDeL-, que dice que de las carreras que los chicos tienen elegidas cuando terminan su secundaria, solo la mitad logra llevarla adelante en el primer año. Y esto muchas veces tiene que ver con que no eligen correctamente o no tienen toda la información posible para poder terminar la carrera".



"Por eso la importancia de este evento, la importancia de hacerlo temprano en el calendario académico del año, para que los chicos tengan más tiempo para pensar. Por eso la importancia de hacer una charla introductoria para que los estudiantes puedan tomar dimensión del espacio en el que van a estar. Por eso darle mayor espacio a las universidades, para que puedan exponer de la mejor manera posible su oferta académica", concluyó Rubino.