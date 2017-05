Crisis en Santa Cruz: avanza el acuerdo entre el Gobierno y Alicia Kirchner

El gobierno nacional y la administración de Santa cruz liderada por Alicia Kirchner avanzaron en un acuerdo para solucionar la crisis de la provincia, que está paralizada desde hace más de dos meses por los salarios atrasados, el paro de actividades y la interrupción de las clases.

Luego de dos horas de reunión el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y la gobernadora Alicia Kirchner definieron a grandes rasgos los elementos para alcanzar un acuerdo que consisten en la implementación de un fondo fiudiciario por parte de la Nación, un apoyo monetario del Ministerio de Educación y la habilitación de una línea de créditos para Santa Cruz tomados en el exterior.

"El acuerdo está prácticamente cerrado", dijo un funcionario del Ministerio del Interior, al tiempo que Alicia Kirchner calificó "como muy positiva" la reunión. Luego del cónclave, la gobernadora de Santa Cruz expresó que "hubo avances en las negociaciones", que consisten en la creación de un fondo específico que la provincia deberá pagar a la Nación hasta 2020. No se especificó de cuánto será el fondo fiudicario ni las cuotas a pagar por la provincia para solventar el pago de haberes a los estatales.

No obstante, aun faltan definir otras líneas de apoyo del gobierno nacional. Esta segunda etapa de las negociaciones consistirán en un diálogo entre el ministro de Finanzas Luis Caputo y la cuñada de Cristina Kirchner para avanzar en una línea de financiamiento y créditos a la provincia.

"Uno busca siempre la consolidación fiscal. Para ello hay que achicar el gasto. Pero yo no voy a despedir ningún empleado público porque no los considero un gasto", dijo Alicia Kirchner a la prensa tras el encuentro. Para la gobernadora de Santa Cruz, la forma de compensar esa erogación la provincia debería ser mediante los ingresos de la línea recursos hidrocarburiferos, las mineras, la zona franca y la construcción de las represas.

Por lo pronto, la forma de solucionar la crisis actual de Santa Cruz será garantizar por el fondo fiudiciario el pago de haberes atrasados, la parálisis en el sector docente y en la Justicia. Además, la gobernadora de Santa Cruz se reunirá mañana con Caputo para avanzar en una negociación tendiente a abrir una línea de créditos en el exterior.

Por otra parte, Alicia kirchner dejó en claro que la caja de jubilación de Santa Cruz no será tocada por su administración, como sugirió la Casa Rosada, para bajar el gasto público. Es que en Santa Cruz los jubilados se retiran a los 54 años con el último año de salario trabajado. Sin embargo, al gobernadora Kirchner destacó hoy que "los cambios en la caja de jubilación provincial no fue parte de nuestra plataforma de gobierno por lo que no la vamos a tocar". La provincia de Santa Cruz no quiere someterse al sistema de la caja de jubilación de la Nación. Por esto, la Anses no absorberá el déficit en este rubro.

