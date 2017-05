Avianca empieza a operar en la Argentina en julio: a qué destinos volará

El presidente de la compañía aérea Avian, Germán Efromovich, anunció hoy que a partir del 11 de julio comenzarán sus operaciones en Argentina con un vuelo a Reconquista, Santa Fe, y calificó como "malintencionadas" las acusaciones que derivaron en la demora por parte del gobierno nacional para autorizar sus servicios.

"Lo que estamos haciendo es lo que prometimos que íbamos a hacer, que es abrir la conectividad aérea en la Argentina, que hoy prácticamente no existe. Todo el mundo estaba en las troncales y nosotros vamos a operar las rutas transversales", señaló.

De acuerdo con lo anunciado por el propio Efromovich hoy en conferencia de prensa, posteriormente se sumará también un vuelo diario entre Buenos Aires y Villa María (Córdoba), ruta que también era operada por MacAir Jet.

Progresivamente irán agregando vuelos entre Aeroparque y Villa Gessell, Necochea, Tres Arroyos, Olavarría, Mar del Plata, Concordia y Puerto Madryn, que serán cubiertos con los dos aviones ATR72 con capacidad para 70 pasajeros que actualmente se encuentran en el hangar de la compañía en el Aeroparque Jorge Newbery.

Efromovich indicó que está previsto que se instale un hub (centro de conexión) en Córdoba, desde donde tiene previsto volar a ciudades como Santa Fe, Santa Rosa (La Pampa), Resistencia, Río Hondo, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Iguazú, Rosario, Tucumán, Salta y Jujuy, entre otras.

Efromovich sostuvo que "para operar estas rutas ya tenemos aquí dos aviones y hay otros dos ya pintados y listos para volar en Toulouse que vamos a traer en cuanto comencemos a volar, y para fin de año tenemos previsto tener cinco aviones en servicio, todos ATR72 con capacidad para 70 pasajeros, y creemos que para fines del 2017 habremos transportado 150.000 pasajeros".

Agregó que una vez que se le haya otorgado la ruta a Tucumán, instalarán en esa provincia un hub y desde allí se iniciará una operatoria similar con destinos similares, y aclaró que esa ruta no se solicitó aún porque el aeropuerto tucumano recién estará operativo a partir de septiembre.

"La idea es conectar el norte y el centro del país desde ciudades centrales como Tucumán y Córdoba con ciudades de segundo orden que hoy no están cubiertas, como Santa Fe. Santa Rosa (La Pampa), Río Hondo, Resistencia, Iguazú, por ejemplo, descomprimiendo todo el tráfico que hoy está concentrado en Aeroparque", agregó el titular de Avian.

Efromovich aclaró que Avian "no es una empresa Low Cost. Somos una empresa que va a ofrecer tarifas accesibles, pero manteniendo todos los servicios, porque para nosotros la diferencia en los costos operativos no la hace un sándwich a bordo".

Respecto de la controversia planteada por las denuncias sobre conflicto de intereses por su presunta vinculación con el gobierno nacional, Efromovich justificó la presencia de Carlos Colunga como CEO de la empresa, indicando que "su continuidad se debió al conocimiento que tenía y tiene de la empresa, y eso no significa de ninguna manera que exista algún tipo de beneficio de parte del gobierno hacia la empresa".

"Me sentí muy desilusionado porque tengo la impresión de que el presidente (Mauricio) Macri quiere salir del estancamiento en el que ha caído Argentina en los últimos años. Los que plantaron mentiras y falsedades como la supuesta historia del conflicto de intereses, son precisamente los que no quieren que Argentina salga adelante, que no les interesa y por eso apelan a estos mecanismos", sostuvo Efromovich.

Negó también que exista "algún tipo de conflicto de intereses" entre la empresa y los representantes del gobierno. "Compramos una empresa que tenía unas rutas y una posición en Aeroparque y lo que hicimos fue hacer crecer esa empresa solicitando nuevas rutas, pero así ocurrió en Brasil y en Colombia. Ahí tampoco teníamos rutas, pero aquí se ha hecho un mundo de eso cuando es algo normal", insistió.

Siguiendo sobre el tema, añadió: "que el gobierno nos dé una ruta, no implica que nos dé dinero; nos da una concesión para explorar una ruta y eso no significa que nos vaya a ir bien con seguridad. Solamente nos abre la posibilidad de trabajar, que es lo que muchos no quieren hacer y con cabeza maquiavélica se dedican a tratar de que eso no funcione. El riesgo es de la compañía, no del gobierno".

Efromovich descartó además que se vaya a presentar algún problema con los gremios. "No tenemos previsto ningún tipo de conflicto, nos llevamos bien con nuestros empleados en todas las empresas que tenemos y no creo que la situación aquí vaya a ser diferente". Junto con Efromovich participaron del encuentro con la prensa el CEO de Avian, Carlos Colunga; y el gerente comercial de la compañía, Hugo Díaz.