Lanata: “A mis 55 años me enteré de que soy adoptado”

El periodista Jorge Lanata sorprendió a todos hoy con una revelación de su vida personal: hace pocos meses se enteró que es adoptado.

“Soy adoptado. Lo sé desde hace pocos meses. Tenía cincuenta y cinco años cuando me enteré. Toda mi vida pensé que mi vínculo -¿mi necesidad?- con el periodismo tenía que ver con una enfermedad de mi madre, víctima de un tumor cerebral que lesionó su centro del habla: ella no podía hablar. Mamá no podía responder, yo preguntaba“, explica el periodista en su libro próximo a publicarse 56, cuarenta años de periodismo y algo de vida personal.

“Ahora sé que ella no era ella, o sí lo era pero de otro modo, y que mis preguntas intuían un secreto que busqué sin proponérmelo, casi toda mi vida. Si ‘ellos’ no era ellos, yo ¿era yo? La pregunta es idiota”, detalla el conductor de Periodismo para todos y ahonda: “Lo primero que pensé cuando lo supe es que las largas manos de pianista de Bárbara, mi hija mayor, no venían de las manos de mi mamá“.

“Hasta este momento, en que lo saben miles, cinco o seis personas supieron de mi condición: Sara, Bárbara, Margarita, Andrea, Martín y Patricio”, asegura revelando el hermetismo con el que trató el tema al enterarse.

“Releo estas líneas y es evidente un tono trágico que no me empeño en darles: ese tono esta noche vive en mí. No sé cómo podría ser para ustedes descubrir, en plena madurez, que muchas de sus respuestas se convierten en preguntas: la mayoría de ustedes saben de dónde vienen”, concluye el tema.

Fuente: Exitoaína