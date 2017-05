Para Lao Tsé, a quien se le atribuye el origen del taoísmo, “la medida del hombre es el Universo”. Toda ley, toda regla y toda norma elaborada por el hombre es mala, innecesaria y negativa; sólo existe la ley de la naturaleza. Esta última, puesta de pie, se echa a andar, a correr, a girar en círculos dialécticos, en ciclos alternantes en los que vida y muerte, corrupción y nacimiento, son eslabones de una cadena cósmica. Como vemos, difiere de Confucio, para quien “la medida del hombre es el hombre mismo”.

En un trabajo publicado en Yenchin Journal (diciembre de 1927, Pekín), se menciona que el origen de la teoría Taoísta proviene también de una Escuela de brujos, Escuela de YI-King, Escuela de los números, Artes de Magia, Doctrina de los Adivinos, Doctrina de los Astrónomos, Doctrina del Tao-To, Escuela de Mo–tseu, Escuela de Confucio, Medicina, Higiene Sexual, Escuela del Calendario, Escuela de Yin-Yang, Doctrina de los cinco Elementos y de la Doctrina de la Inmortalidad. A este conjunto de doctrinas se le llama “El Gran Camino”, ya que toma sus conocimientos de experiencias asaz diversas, tanto por su contenido como por su temporalidad. De ahí parte la fuerza y la verdad para el Buen Vivir.

Hay que entender que Tao es el medio y el fin, la nada y el todo; es la clave secreta donde el individuo entra en comunión con el universo. Es un símbolo que no puede definirse con palabras, pero tiene cuatro cualidades: pureza, tranquilidad, reposo y unidad. Así, Tao es el camino que significa liberación, conquista de paz suprema o de felicidad. De lo anterior podemos divisar una relación estrecha con la idea del Buen Vivir, ya que no se puede pensar en ésta sin los conceptos de paz y felicidad.

Ahora bien, la idea del alma es aquí importante no en términos místicos, sino con la idea de no agotar el cuerpo, no ofrecer resistencia a nada, dejarse estar o dejarse arrastrar por la corriente de los acontecimientos, ya que la muerte es la separación del alma y del cuerpo. Alma y cuerpo se gastan en su vana lucha por la subsistencia. Sólo se acepta la idea del alma, porque dentro de ella está la clave de la inmortalidad.

En este orden de ideas, la verdadera “no actividad” sería una actividad movida por el espíritu, libre de interés, de pasión, de odio, de ambición, de provecho o intención de venganza. Es así un renunciamiento al mundo material que ya conocemos, un desarraigo de las cosas terrenas en el cual el “yo” individual no es el verdadero agente de la acción, sino Dios. El hombre actúa más allá del bien y del mal. Por lo tanto, en el Buen Vivir se trata de hacer las cosas sin el egoísmo individual, sin el interés de provecho que rige los actos de las personas: “Hay que ser como el agua que fluye mansa e indiferente”.

Una cuestión muy difícil de comprender para los occidentales es la concepción especial que aquí se tiene de la moral, en la que hay un desinterés despierto y siempre alerta. De esto podemos aprender mucho para no actuar en reacción y queriendo saber la verdad de las cosas. Se trata de entender que ninguno de nosotros se ocupa de hacer girar los soles o de hacer llover (el hombre sólo puede imitar eso).

El sabio debe ser un atento espectador ante la vida y el conocimiento real, nos dicen; es fruto de una experiencia absolutamente personal. Con este razonamiento, los libros serían lo más pernicioso que el hombre haya conocido. Así, el verdadero sabio comienza por desligarse con todo el mundo exterior, lo que suele ser muy difícil de entender, ya que nuestra educación se basa en ello.

En lo que se refiere al paso de la mística a la política, la Escuela de los Adivinos heredó algo más que una teoría dualista. La explicación de la incesante producción de cosas del Yin y el Yang puede ser aceptada sólo como una unidad primordial que va más allá en el éxtasis: “El uno produjo dos, el dos produjo tres, el tres produjo todos los seres. Todos los seres salen del Yin y van al Yang y son armonizados por el Gran Aliento del Vacío”. Y con esto volvemos a la idea anterior, que la actitud del sabio ante la vida es “no intervenir”. Es ésta la diferencia con el Confucionismo, que quiere intervenir en todo y arreglar todo a su entender.

El Buen Vivir tiene, entonces, mucho que ver con no intervenir en todo y dejar que se exprese la diversidad por sí misma, diversidad en la que cada individuo tiene su propia forma de ser, respetada por los demás; y aunque se enseña la cultura, a nadie se le impone una forma de ver el mundo.

Ahora bien, en el Tao Teh King existen tres cosas que se colocan por encima de las demás: la compasión, la economía y la modestia. Con compasión se puede ser valiente; con economía se puede ser generoso, y con modestia se pueden lograr grandes tareas humanas. Al querer ir delante de los demás, se ha dejado a muchos atrás. La sociedad se ha estratificado y empobrecido tanto, que no entendemos lo que es la modestia. Y sin ella la idea del Buen Vivir no se da.

Para el taoísmo, la posesión de cualquier riqueza es un robo (poseer bienes es usurpar; también la posesión del “poder” es siempre usurpar). El hombre debe vivir solo y ser rebelde en una no-cooperación con la sociedad. El filósofo debe pasar inadvertido entre los hombres, sin crear necesidades artificiales ni contrariar a la naturaleza con acciones innecesarias o superfluas, como el gobierno.

Respecto a lo anterior, es claro que el “poder” va en contra del Buen Vivir, cualquier forma de gobierno impone a los otros una manera de comportamiento. Y aunque la idea de vivir en soledad nos parece chocar, sabio es, como ya lo mencionamos, el que sabe estar consigo mismo: el que está contento con su suerte, ése es sin duda el más rico.

“El hombre ha nacido libre y sin embargo en todas partes está cubierto con cadenas”. Los gobiernos para el taoísmo serían meros símbolos; mientras los súbditos gozaran de entera libertad, como el venado salvaje, cada cual cumpliría su deber con el vecino (sin tener conciencia de ello), cada cual amaría a su prójimo (sin llamar a eso caridad), cada quien actuaría libre y rectamente sin reconocer obligaciones para con nadie. Claro que esto se antoja imposible de cumplirse pero no deja de ser una utopía correcta para el Buen Vivir.

En la misma línea que Heráclito de Éfeso y como se menciona en el libro, dice Chuang-Tsze que “Todas las cosas son Uno. Los dioses son mortales, los hombres son inmortales; nuestra vida es muerte, nuestra muerte es vida”. Lo corruptible y la muerte por un misterio se convierte en vida, y de nuevo la vida se convierte en muerte. La naturaleza se realiza según un incesante movimiento, de cambio en cambio y de tesis en antítesis. Estos son polos de todo fenómeno, relativos y transitorios en su eterna y vertiginosa mudanza. La idea de apegarse a la vida y tener miedo a la muerte es lo que nos ha dado en la sociedad una sensación parcial de las cosas.

Entender el Uno es parte del Buen Vivir en el sentido de no romantizar la vida y odiar la muerte. Es entender que se es parte del mismo proceso de transformación y mutación; como lo dicen algunos investigadores, “ver la tierra que es siendo, y su ser expresa el florecimiento de la vida”.

Observamos que en la filosofía china aparece el desarrollo dialéctico de la doctrina de “Dos principios”: Yin y Yang siempre en lucha entre la vida y la muerte, símbolos de fuego, madera, agua y metal, que en su combinación generan una forma de búsqueda de la supervivencia. La vida y la muerte siempre presentes en todo. Por eso dicen que el hombre superior sabe no amar la vida y a la vez no odiar la muerte, logrando así una armonía de gran aliento.

Si unimos estas ideas, el Buen Vivir es entonces una comprensión de las cosas más allá, un entender la naturaleza y sus fuerzas; un amor al sentimiento natural que entiende la armonía con todo; que sabe que el agua va a acabar infiltrando la madera, que el agua va a oxidar el metal, y no pretende otra cosa. El Buen Vivir entiende la lucha por la sobrevivencia y no pretende eliminarla. Éste es el camino del gran aliento y en él no puede existir un dominio completo de la naturaleza como pretende la sociedad capitalista.