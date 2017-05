Se largó la campaña fuerte en Rafaela, y el sur de la Ciudad ya cuenta con Policía Comunitaria

Este lunes por la mañana, intendente Luis Castellano y el vicegobernador de la provincia de Santa Fe, Carlos Fascendini, llevaron a cabo una agenda de actividades que incluyó tres temas: educación, seguridad y agua potable.

En este contexto se dio la inauguración de la sede de Policía Comunitaria en el barrio Fátima (Aarón Castellanos y Braile), para la cual el Estado Municipal cedió en comodato el inmueble y de firmó un convenio de articulación conjunta.



En este acto estuvo presente el intendente Luis Castellano; el vicegobernador de Santa Fe, Carlos Fascendini; el jefe de Gabinete el Municipio, Eduardo López; el coordinador de Prevención en Seguridad, Juan Mondino; y el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro.





Además, asistieron el jefe de Policía de la provincia, Carlos Amaya, representantes de la Unidad Regional V de Policía, Policía Comunitaria, el fiscal regional Diego Vigo. No faltaron autoridades provinciales, locales, concejales, autoridades vecinales y vecinos del sector.



"A pesar de que para un presupuesto municipal, casi 300.000 pesos es un monto importante, nos parecía fundamental que Policía Comunitaria tenga una delegación en el sur de la ciudad. En el tema seguridad no hay posibilidad de mezquindades políticas, partidarias, sectoriales, porque quien sufre el dolor de un delito, hay que darle una respuesta", destacó Castellano.



Por otro lado, expresó que "la única manera de salir adelante con este tema, que es un flagelo social, es trabajando entre todos. Nosotros tenemos más de 250 personas trabajando en diversos barrios de la ciudad con programas educativos y sociales, los equipos territoriales, el tema del deporte, la cultura".





La ocasión fue propicia para la inauguración de una nueva dependencia municipal que se emplaza en el mismo edificio: la Dirección de Prevención Ciudadana. Esta área se creo y se sostendrá con fondos del Estado Municipal. "Cuando no se puede evitar el delito hay una víctima y esa víctima sufre, y el Estado muchas veces está muy lejos. Esa víctima no sabe a quién contarle lo que le pasó y quien lo ayude a reponerse de ese tremendo momento personal y familiar. Aquí va a haber un lugar de contención. Este es parte del aporte que hacemos desde el gobierno municipal junto con el plan de iluminación a partir de las tormentas que tuvimos en el año".



"Evidentemente, entre el gobierno municipal, provincial y nacional, la Justicia, los vecinos y autoridades vecinales, tenemos que estar muy atentos para trabajar contra este flagelo y ganar nuevamente la calle para la familia. Este es el desafío más grande que tenemos y por el que trabajamos tanto en la mejora de los espacios públicos en la ciudad", agregó la máxima autoridad del Ejecutivo local.



Asimismo, sintetizó que la inseguridad es "un problema de todos y la solución está también en todos. Quiero pedir al gobierno provincial y al Ministerio de Justicia que trabajen en dos temas que me parecen fundamentales, aunque la problemática sea amplia: continuar y profundizar el esquema de allanamientos por la venta de drogas y el narcomenudeo en la ciudad de Rafaela, el caldo de cultivo para la delincuencia y la violencia".







El segundo pedido del Intendente fue "seguir trabajando en la dotación de personal, equipamiento y tecnología a la Policía para que los programas de prevención, junto con Guardia Urbana y Gendarmería, puedan llegar antes que el delito".



Después de estas palabras, Luis Castellano firmó el convenio de Comodato para la sesión del edificio a la provincia y realizaron una recorrida por las dos dependencias.