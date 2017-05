PAIS RICO PAIS POBRE

Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N

[email protected]

En el imaginario del ciudadano común, la Argentina es un país rico, muy rico. “Tenemos de todo”, dice, y especifica: “Tenemos la mejor tierra del mundo, agua en abundancia, enormes ríos navegables, montañas cargadas de los metales y minerales más valiosos; tenemos gas y petróleo en el subsuelo; tenemos paisajes tan hermosos como pocos en el planeta; tenemos las mejores vacas, tenemos las mejores vides….” Y no se equivoca quien eso expresa, salvo por una pequeña cuestión gramatical: usa una persona que no corresponde al conjugar el verbo tener. Porque él no tiene nada; son otros los que tienen.

Ese hombre que no se percata de quien es el que posee la riqueza, se lamenta cuando se refiere a la próspera economía de Japón: “¿Cómo puede ser que los japoneses, que no disponen de tierras cultivables, ni petróleo, ni hierro, estén tan bien, y nosotros, que tenemos todo, vayamos de mal en peor?”. Y la única explicación que le cuadra es aquella que atribuye la desgracia del pueblo a la incompetencia y corrupción de los gobernantes.

Ese ciudadano se alegra cuando una empresa se privatiza o un servicio se concesiona a privados. Y no se da cuenta que cuando un proveedor “arregla” al jefe de compras de una empresa, será él quien terminará pagando por ello, al igual que cuando el corrupto que influye en el resultado de una licitación de obra pública, percibe un retorno por favorecer a quien será el adjudicatario del contrato.

La historia de muchos pueblos del mundo es bien aleccionadora de lo que ocurre con los recursos naturales: a través de distintos mecanismos esas riquezas van a parar a manos de individuos que, por lo general en asociación con intereses extranjeros, de países poderosos, que se prestan a operar como sus agentes, en detrimento del sector más desfavorecido de la sociedad. En Brasil, y otras regiones de América, el caucho, enorme riqueza natural no benefició a quienes las poblaban. Los nativos fueron sometidos a una vida tan cruel como uno pueda imaginar.

En Sierra Leona, las guerras por el control del comercio y el contrabando de diamantes, una gran riqueza natural del país, dejaron miles y miles de víctimas y sembraron la miseria a niveles que estremecen a cualquier alma sensible.

La riqueza petrolera de Nigeria, Venezuela y muchos países árabes no significó ni significa bienestar para sus pueblos, como no lo significó el azúcar en Cuba ni las bananas en Centro América.

No hay que ir tan lejos en el espacio ni en el tiempo, sin embargo, para ejemplificar los resultados de políticas que tienden a centrarse en la producción primaria. Tenemos en nuestro territorio –entre muchos- el caso de la tristemente célebre Forestal Guillermina, durante el auge de la producción de tanino, que explotó salvajemente a los pobladores del Chaco y Norte de Santa Fe, y terminó con la destrucción del recurso. Pero hoy también nos llegan las imágenes de la triste vida de los trabajadores yerbateros y otras explotaciones agrarias locales, en las que no rige ninguna ley de protección laboral y se llega incluso a condiciones de esclavitud. Por el contrario, obreros y empleados de la industria disfrutan de condiciones incomparablemente mejores, aunque puedan estar por debajo de las de sus pares de otras latitudes. En definitiva, el destino de los pueblos que se ocupan de producir bienes industriales –cuanto más alta la tecnología, mejor- es uno y deseable, en tanto que aquellos que se dedican a la explotación de recursos naturales es notoriamente inferior.

Y eso –por más que puedan encontrarse algunas islas puntuales de prosperidad entre aquellos que se ocupan de la producción primaria- señala claramente la dirección que conduce a la riqueza y, la contraria, que apunta a la indigencia. La riqueza que puede repartirse más equitativamente es la que es producto no de la extracción sino del trabajo. Este breve resumen tal vez ayude a explicar al argentino común por qué los japoneses viven mejor que sus compatriotas.