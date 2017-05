La Tercera Guerra Mundial ya está en marcha: "YIHAD ELECTRÓNICA"

El terrible y monstruoso atentado ocurrido hace apenas unas horas al finalizar el recital de la mega estrella del pop internacional, Ariana Grande, con el provisorio saldo de 22 muertos y 59 heridos, la mayoría de ellos adolescentes, se suma a la ya larga lista de horror y muerte que en pocos años ha logrado hacer de IS uno de los grupos terroristas más sanguinarios y mejor preparados que la humanidad haya conocido.

El terrorismo empezó a amenazar la estabilidad global alrededor de los años 60 con la creación de grupos terroristas nacionales e internacionales. El final de la Guerra Fría y el proceso de descolonización desestabilizaron regiones enteras donde personas de diferentes culturas, tradiciones y religiones coexistieron pacíficamente durante décadas. Sin embargo, como consecuencia de la Revolución en Irán de 1979, el terrorismo internacional experimentó un cambio drástico seguido por el resurgimiento del terrorismo religioso. El terrorismo religioso internacional ha demostrado ser la amenaza más desafiante, amenazante y asimétrica de todos los tiempos.

La comunicación siempre ha sido considerada una herramienta fundamental para la política, en tiempo de paz y de guerra. Independientemente de los medios adoptados, la comunicación necesita tiempo para poder producir sus efectos. Los medios modernos, organizados como una red, han demostrado una flexibilidad y adaptación alarmante a los continuos cambios tecnológicos, consiguiendo resultados más productivos y una mejor organización respecto a la piramidal de las actuales fuerzas de seguridad. Hoy en día, la red juega un papel importante demostrando de todas formas sus pros y contras. El tiempo y el espacio han sido modificados profundamente; la red ha anulado la distancia entre las personas permitiendo la movilización de las masas. Los grupos terroristas religiosos contemporáneos ya no están inclinados exclusivamente a cometer ataques masivos sino que pueden contar con el uso de medios poco convencionales, una visión deformada de la sociedad, y por último un proceso nuevo y más eficiente de reclutamiento de militantes.

La Comunidad Internacional se enfrenta a un nuevo modelo de terrorismo, basado sobre todo en las creencias religiosas más que en los valores seculares.

El terrorismo religioso internacional ha experimentado unos cambios considerables desde su resurgimiento en 1979 con el objetivo principal de extirpar la presencia occidental en la región de Oriente Medio y revolucionar su sociedad. Los actuales grupos terroristas usan la religión para legitimar sus ataques indiscriminados a diferencia de los grupos seculares que perpetraban ataques selectivos para no perder el apoyo de las masas. Hasta ahora, los ataques no convencionales han visto el uso de gases tóxicos contra el World Trade Center en 1993, gas Sarin en el metro de Tokio en 1995 y los ataques terroristas en 2001. Desde entonces, la tecnología ha evolucionado de igual manera que las técnicas usadas por los terroristas. La evolución de la red y su presencia intrusiva en la vida cotidiana hace que la Comunidad internacional seas más vulnerable a los ciberataques.

El terrorismo cibernético representa una grave amenaza para la seguridad económica y de las naciones, especialmente en un momento en el que los grupos fundamentalistas están creciendo y se propagan rápidamente en todo el mundo gracias también al uso de la red. Mientras que los políticos, los expertos y los medios de comunicación se han centrado sobre todo en los riesgos procedentes del ciberterrorismo contra la red, son muy pocos los que han prestado suficiente atención a las actividades terroristas llevadas a cabo diariamente a través de Internet. En el siglo XXI la misma red utilizada durante la Guerra Fría, por parte de los servicios secretos estadunidenses contra la Unión Soviética, se ha convertido en un arma de doble filo a merced del terrorismo internacional. La web ha resultado ser una arena perfecta para los grupos terroristas ofreciendo: fácil acceso, poca o ninguna regulación, anonimato, un medio de comunicación rápido, efectivo y económico. La mayoría de las organizaciones internacionales tienen páginas webs donde poder promover sus ideologías, vender sus productos, animar a la gente a practicar su interpretación de la religión y por ultimo explicar la fabricación de armas para poder utilizar en contra de “los infieles”. Aprovechar la red ha representado un reto importante y un éxito inmenso para los grupos terroristas que anteriormente dependían de los medios de comunicación para publicar sus acciones.

Gabriel Weimann, Senior Fellow en el United States Institute of Peace y profesor de comunicación en la Haifa University, ha identificado ocho maneras en las que los terroristas usan la red:

1) Guerra psicológica: divulgando imágenes aterradoras como la decapitación de rehenes.

2) Publicidad y propaganda: hoy en día los terroristas pueden manipular la información, su retrato y el de sus enemigos para poder justificar sus acciones.

3) Extracción de datos: internet representa la “universidad libre de los terroristas”. Según Dan Verton, ex oficial de inteligencia en la Marina estadunidense, “las células de al Qaeda operan con la asistencia de extensas bases de datos que contienen potenciales objetivos americanos. Utilizan internet para recoger información sobre estos últimos, especialmente en el ámbito económico, y los softwares modernos les permiten analizar las deficiencias estructurales de las diferentes instalaciones y los potenciales efectos colaterales que podrían conllevar”.

4) Recaudación de fondos: Al Qaeda dependió fuertemente de las donaciones a través de una fundación caritativa, ONGs, chat rooms y foros. Según los expertos, ISIS utiliza sobre todo la Red oscura (dark web) y Bitcoin para recaudar fondos y para el proceso de reclutamiento. La posibilidad de que ISIS se esté refugiando en las redes anónimas ha sido remarcado también por Jimmy Gurule, ex Secretario General del Departamento del Tesoro en la presidencia George W. Bush y experto internacional en terrorismo y financiación del terrorismo. Gurule ha subrayado el hecho de que Bitcoin no este regulado y que entonces represente un riesgo y una brecha en el sistema que podría ser usada con propósitos criminales. Sin embargo ISIS, a diferencia de al Qaeda, es una organización que se auto financia gracias a la venta del petróleo en el mercado negro. El posible uso de Bitcoin para financiar organizaciones terroristas ha sido investigado por las agencias gubernamentales sobre todo después de un post donde se incitaba a ISIS a explotar el DarkWallet como plataforma de financiación.

5) Reclutamiento y movilización: ambos Al Qaeda e ISIS han usado la web para reclutar y movilizar fundamentalistas mundialmente. Por su parte, ISIS lo parece aprovechar mejor que Al Qaeda gracias al contenido violento de los mensajes enviados por Internet. Compartiendo videos en las redes sociales aumenta el número de “foreign fighters” que se unen a ISIS diariamente. El proceso de reclutamiento y movilización ha sido más efectivo del de Al Qaeda gracias a una propaganda más efectiva entre los jóvenes yihadistas.

6) Trabajo de red (networking): los grupos terroristas han experimentado un cambio radical. Las organizaciones jerárquicas seculares han dado paso a una de tipo descentralizado y horizontal. Ahora miembros de diferentes grupos pueden relacionarse, apoyándose mutuamente en sus acciones. Planear y coordinar ataques es más fácil y más barato.

7) Compartir información: manuales y guías están disponibles en la red. Los terroristas comparten análisis y experimentos sobre la producción casera de productos para llevar a cabo ataques terroristas, planear asesinatos o métodos de guerrilla.

8) Planificación y coordinación: Internet es una herramienta útil para poder planear y coordinar ataques simultáneos en diferentes partes del globo. Las chat rooms en la Red oscura se utilizan para enviar instrucciones sobre cómo, cuándo y dónde realizar ataques terroristas.

El terrorismo islamista fundamentalista es una red global que lleva al cabo una guerra asimétrica para crear caos, infundir terror y una sensación de vulnerabilidad.

Los grupos de terroristas islámicos modernos empezaron a usar el entorno cibernético con finalidad de propaganda, reclutamiento y entrenamiento, obtención de fondos y comunicaciones. El acceso facilitado a internet, la transmisión rápida y el mantenimiento económico de la presencia en línea, representan incentivos para los extremistas que quieren llevar al cabo su agenda de acciones terroristas. En los últimos años, se ha asistido a un aumento drástico de sitios web terroristas usados sobre todo para la creación de discursos, gráficos, blogs accesibles a todos y donde poderse especializar en la creación de bombas, llevar a cabo ataques terroristas y otras atrocidades. Los líderes yihadistas usan el web para incitar a la violencia contra occidente y “los infieles”, apuntando directamente a las mentes de los individuos.

Recientemente la comunidad internacional ha visto como los Muyahidín, guerrilleros radicalistas islámicos, han desarrollado la guerra online conocida como “yihad electrónica”, donde se incita a los musulmanes a participar en la guerra contra el occidente.

El ISIS pertenece a la línea dura de la escuela Yihadi-Salafista, basada en una interpretación extremista de las escrituras Islámicas. La fundación de la escuela yihadi se genera con la influencia de la Hermandad Musulmana en Egipto y Salafismo. La primera, un movimiento sunita, fue fundado en 1928 emergiendo como una forma de activismo islámico contra el nacimiento del imperialismo occidental. En cuanto a la ideología Salafista, el grupo esta sobre todo interesado en la purificación de la fe y erradicar la idolatría.

A diferencia de los grupos terroristas seculares, que dependían sobre todo en las armas convencionales y en los atentados con bombas en contra de determinados objetivos, esta nueva organización fundamentalista demuestra una fuerte capacidad de adaptación a las tecnologías del siglo XXI. Las redes sociales, como Facebook, YouTube, Twitter o Instagram han jugado un papel muy importante en el proceso de reclutamiento de nuevos terroristas.

La guerra contra el IS es una guerra total, que no se combate solo en el campo de batalla o a través de los servicios de espionaje sino en la arena digital también. Los próximos años verán como desafío principal el terrorismo yihadista y su intensificación a nivel regional y mundial. En términos de terrorismo doméstico, el Occidente será amenazado por el “homegrown terrorism”, como resultado de un proceso de radicalización dentro de la sociedad occidental inspirado principalmente por nuevos líderes carismáticos que se reconocen en las creencias del IS. El Daesh está invistiendo una gran cantidad de tiempo y de finanzas para sus medios de información y propaganda. Sorprenderse sobre el uso de la tecnología o fracasar en reconocer sus capacidades, demuestra una visión distorsionada de la superioridad de la sociedad occidental respecto a sus enemigos.

Si esta dimensión total de la guerra era impensable para cualquier grupo terrorista hasta hace sólo unos pocos años, ISIS ha demostrado hasta ahora su capacidad de aprovechar lo más posible este dominio de conflictividad.