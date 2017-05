Justin Bieber fue sobreseído y ya puede volver al país

Muchos años pasaron desde la última vez que el cantante canadiense visitó nuestro país. En el 2013, cuando trajo su show y llenó dos estadios River Plate, un gran escándalo se armó alrededor de él cuando dos de sus custodios golpearon al fotógrafo Diego Pesoa, que intentaba hacer su trabajo a la salida del boliche INK.

Sin embargo, luego de varios pasos judiciales, Justin Bieber fue declarado inocente en la causa. La Sala Quinta resolvió sobreseer al cantante de los cargos que le imputó el juez Alberto Baños. Ahora, podrá volver a la Argentina y traer el Purpose Tour.

“No me sorprende para nada. Es más, ya estamos preparando lo que viene desde hace rato porque sabíamos que iban a fallar de esta manera. La Sala Quinta es la misma sala que le quitó a detención, que le permitió que declare por un videíto en teleconferencia y que no permitió que ese video trascienda. Es una sala que a lo largo de los dos años siempre dictó resoluciones favorables a Justin Bieber. Pero estamos tranquilos, porque en un sistema jurídico ellos no son los dueños de la verdad, por eso existe la sala de casación a la que recurriremos, tanto el fiscal como todas as querellas”, declaró el abogado Matías Morla, defensor del fotógrafo.

Además, Morla explicó más sobre la indignación que le generó el fallo: “Hoy en Argentina no puede ser que estemos discutiendo si debe ir preso o no una persona cuando alguien que fue gravemente lesionada por su accionar, cuando se robaron teléfonos y todo quedó filmado y está aportado en la causa”.

Mientras tanto, la realidad es que los beliebers argentinos están felices y celebrando que, finalmente, podrán volver a ver a su ídolo en un escenario argentino.