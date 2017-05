Rafaela: Provincia y Ciudad inauguraron la Planta Potabilizadora Norte

En primer lugar, encabezaron el acto de inauguración de las obras de refacción del SUM de la Escuela Especial Nº 2.027 "Melvin Jones" que había sufrido graves daños con la fuerte tormenta del 1° de enero.



Estuvieron presentes en la ceremonia, la Ministra de Educación, Claudia Balagué; el secretario de Educación de la Municipalidad de Rafaela, Jerónimo Rubino; el senador departamental Alcides Calvo; el diputado provincial Oscar Martínez; y la directora de la institución Educativa, Paula Culzoni. También participaron la comunidad educativa, representantes de la Regional III de Educación y funcionarios provinciales, municipales y concejales.



"La educación es lo único que nos salva". Antes de comenzar el acto se realizó el corte de cintas correspondiente para dejar inauguradas de forma oficial las refacciones. Cuando el Intendente tomó la palabra aclaró que después del primer día del año y el temporal, aún continúa el proceso de reconstrucción de Rafaela. "Hoy justamente, empezamos a cercar el mástil central de la ciudad porque fue uno de los hechos simbólicos que nos tiró abajo ese viento de más de 140 kilómetros por hora. Más de 400 árboles caídos y plazas, calles y espacios públicos devastados".



Para la educación "fue muy simbólico la voladura del techo de la escuela Melvin Jones con otros 120 techos volados de distintas casas. Pero el techo de este SUM fue el símbolo del daño a una escuela que tiene una historia muy particular en barrio Ilolay. Era el SUM, la escuela y como lo fue en el 2016 la Escuela Eva Perón. Dos símbolos muy fuertes a los cuales el viento, el cambio climático, nos había llevado parte de esa historia. Y como lo que no mata fortalece, ahí empezamos a trabajar y como nos gusta hacerlo: entre todos para levantar la mirada y pensar para adelante".



El resultado de ese fortalecimiento es el SUM, "un lugar que todavía no está terminado pero en condiciones para que los chicos y todo el personal de la comunidad educativa puedan hacer los actos, compartir en invierno momentos y eso es parte de la construcción social educativa".



"Como el golpe no fue solamente a las escuelas sino a la educación de la ciudad, nosotros queremos mirar para adelante. Desde el área de Educación y Planificación Urbana tenemos definidos dos proyectos para elevar al Concejo Municipal que nos permitirá construir dos escuelas, una en el sector norte y otra en el sur de la ciudad", anunció.



"La educación es lo único que nos salva, lo único que nos sostiene y nos va a llevar siempre a pensar que el futuro está en una comunidad educativa que crezca bien y sana. A partir de esto, tendremos que gestionar conjuntamente entre el gobierno de la provincia y el municipal ante el gobierno nacional para que esos terrenos tengan la posibilidad de albergar a las dos escuelas para Rafaela".



El Vicegobernador elogió el hecho de que el Intendente se preocupe para avanzar en dos nuevas escuelas y "seguramente lo trabajaremos en conjunto porque el Gobernador no se reusará a seguir trabajando y apostando a la educación. No hay un mejor lugar para los chicos que estar en las escuelas. Cuanto más escolaridad tengamos, más posibilidades habrá para lograr esa sociedad igualitaria que nos reclama la historia y la vida democrática".



Paula Culzoni, a su turno, recordó: "Cuando sonó la alarma del SUM el 1º de enero a la madrugada, nunca imaginé el panorama que iba a encontrar. A partir de ese mismo día, se empezaron todas las acciones para intentar reconstruir este espacio que hoy se ve".



Un problema de todos y la solución está también en todos. A las 11, la agenda de actividades prevista para la visita de las autoridades provinciales en Rafaela, continuó con la inauguración de la sede de Policía Comunitaria en el barrio Fátima (Aarón Castellanos y Braile), para la cual el Estado Municipal cedió en comodato el inmueble y de firmó un convenio de articulación conjunta.



En este acto estuvo presente el intendente Luis Castellano; el vicegobernador de Santa Fe, Carlos Fascendini; el jefe de Gabinete el Municipio, Eduardo López; el coordinador de Prevención en Seguridad, Juan Mondino; y el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro.



Además, asistieron el jefe de Policía de la provincia, Carlos Amaya, representantes de la Unidad Regional V de Policía, Policía Comunitaria, el fiscal regional Diego Vigo. No faltaron autoridades provinciales, locales, concejales, autoridades vecinales y vecinos del sector.



"A pesar de que para un presupuesto municipal, casi 300.000 pesos es un monto importante, nos parecía fundamental que Policía Comunitaria tenga una delegación en el sur de la ciudad. En el tema seguridad no hay posibilidad de mezquindades políticas, partidarias, sectoriales, porque quien sufre el dolor de un delito, hay que darle una respuesta", destacó Castellano.



Por otro lado, expresó que "la única manera de salir adelante con este tema, que es un flagelo social, es trabajando entre todos. Nosotros tenemos más de 250 personas trabajando en diversos barrios de la ciudad con programas educativos y sociales, los equipos territoriales, el tema del deporte, la cultura".



La ocasión fue propicia para la inauguración de una nueva dependencia municipal que se emplaza en el mismo edificio: la Dirección de Prevención Ciudadana. Esta área se creo y se sostendrá con fondos del Estado Municipal. "Cuando no se puede evitar el delito hay una víctima y esa víctima sufre, y el Estado muchas veces está muy lejos. Esa víctima no sabe a quién contarle lo que le pasó y quien lo ayude a reponerse de ese tremendo momento personal y familiar. Aquí va a haber un lugar de contención. Este es parte del aporte que hacemos desde el gobierno municipal junto con el plan de iluminación a partir de las tormentas que tuvimos en el año".



"Evidentemente, entre el gobierno municipal, provincial y nacional, la Justicia, los vecinos y autoridades vecinales, tenemos que estar muy atentos para trabajar contra este flagelo y ganar nuevamente la calle para la familia. Este es el desafío más grande que tenemos y por el que trabajamos tanto en la mejora de los espacios públicos en la ciudad", agregó la máxima autoridad del Ejecutivo local.



Asimismo, sintetizó que la inseguridad es "un problema de todos y la solución está también en todos. Quiero pedir al gobierno provincial y al Ministerio de Justicia que trabajen en dos temas que me parecen fundamentales, aunque la problemática sea amplia: continuar y profundizar el esquema de allanamientos por la venta de drogas y el narcomenudeo en la ciudad de Rafaela, el caldo de cultivo para la delincuencia y la violencia".



El segundo pedido del Intendente fue "seguir trabajando en la dotación de personal, equipamiento y tecnología a la Policía para que los programas de prevención, junto con Guardia Urbana y Gendarmería, puedan llegar antes que el delito".



Después de estas palabras, Luis Castellano firmó el convenio de Comodato para la sesión del edificio a la provincia y realizaron una recorrida por las dos dependencias.



"Es parte de la búsqueda para dar solución a las necesidades de la gente". Por último, se llevó a cabo la inauguración de la Planta Potabilizadora Norte en barrio Mora, correspondiente al Plan "Mi Tierra, Mi Casa" en calle Perusia, entre Woodgate y Ciudad de Esperanza. Allí funcionará una planta de ósmosis inversa para purificar el agua que consumen los hogares del sector norte de Rafaela.



Además del Intendente y el Vicegobernador, asistieron el presidente de Aguas Santafesinas S.A., Sebastián Bonnet; el ministro de Infraestructura y Transporte de la provincia, José Gabibay; el gerente de ASSA sucursal Rafaela, Carlos Maina; y el secretario de Estado de Hábitat, Diego Leone.



Castellano comenzó contando la problemática del agua en dicho sector: "Vivir un verano en barrio Mora es realmente durísimo porque no es que falta presión, directamente no hay agua. Esto es parte de la búsqueda de acuerdos para dar soluciones concretas a las necesidades de la gente".



"A veces en estos temas, cuando no hay acuerdo, siempre está la tentación política de salir criticando al otro. Yo creo que aquí pasó todo lo contrario. Nosotros decidimos con el Gobernador avanzar en un trabajo conjunto, lo charlamos en la primera reunión que tuvimos cuando se hizo una reunión de Gabinete ampliada con todos los presidentes comunales e intendentes de la zona. Allí le hablé del problema del agua, específicamente le propuse la municipalización del agua. Él me propuso comenzar por algo intermedio: un convenio para colaborar entre municipio y la empresa. Eso hicimos, confiamos. Si bien no todo es camino de rosas, hay acuerdos y damos pasos hacia adelante", remarcó el Intendente.



"La semana pasada recibimos la noticia de la colocación de 10.000 micromedidores en Rafaela. Y ahora aquí en el Plan Mi Tierra Mi Casa, dotar de agua potable a toda esta zona. Creo que es parte de lo que tenemos que seguir haciendo. El desafío para levantar una de las barreras del desarrollo y de las miradas hacia el futuro es el acueducto y en esa espera para llamar a licitación y que los caños comiencen a colocarse en la ciudad, estamos todos", cerró finalmente el funcionario.



Nuevos convenios. El Intendente participó al mediodía, en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, de un acto de entrega convenios del Programa de Asistencia de Centros de Día y Servicio Locales de Promoción y Protección de Derechos.