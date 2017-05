En futuros ya se negocia un dólar arriba de $ 18 para fin de año

¿A cuánto puede llegar a estar el dólar dentro de un año? En el mercado de contratos de futuros de Rofex se negocian contratos de $ 17,08 para agosto, de $ 18,06 para fin de año y de $ 19 para abril.

El jueves, día que se desató el escándalo con Brasil, se llegó a negociar un récord de 811.247 contratos por u$s 811 millones. La incertidumbre siempre suma ruido al mercado y, por ende, provoca mayor cantidad de operaciones. De todos modos, abril ya venía con un volumen alto debido a grandes compañías, bancos e inversores institucionales en busca de cobertura cambiaria, mientras marzo había terminado con un récord de u$s 11.000 millones operados.

Hasta esta altura de mayo ya van u$s 8600 millones negociados, por lo que probablemente a fin de mes superen la cifra de marzo.

Concentrado en curva corta

Las posiciones más cortas son las que concentran el 70% de la liquidez: u$s 575 millones para mayo, u$s 763 millones para junio, u$s 420 millones para julio, u$s 282 millones para agosto, y luego la liquidez va cayendo, ya que para "ponerse más largo" en la curva no hay instrumentos en el mercado.

La curva de Lebac está muy concentrada en los vencimientos cortos, con lo cual es lógico que la liquidez en futuros también lo esté para cubrir la letra, pues el mercado está arbitrado.

Desde ya, es difícil ponerle precio a un futuro si no hay referencia. "Si se tiene que tomar cobertura del dólar, se evaluará cuánto es el costo de financiar esa tenencia de dólares, comparar la tasa en pesos y cuánto rinden esos dólares en algún tipo de instrumento de tasa", explica Marcelo Comisso, Gerente de Desarrollo de Rofex.

En el acumulado de este año ya se negociaron u$s 46.700 millones, por lo cual el proyectado, de mantener la tendencia, es de u$s 121.000 millones para todo el 2017, contra u$s 112.000 millones del año pasado, pero ahora sin ningún tipo de incidencia del Banco Central, como ocurrió el año pasado por todos los contratos de futuros que había dejado abiertos la gestión anterior.

Hoy el BCRA fija la tasa y existe un esquema de flotación cambiaria, más allá de su intervención comprando reservas. Si bien la tendencia en el tipo de cambio es a la apreciación, hay shocks externos, como pasó con el Brexit y ahora con Brasil, que le otorgan una mayor volatilidad a la divisa, lo que es un fuerte incentivo para tomar cobertura.

Valor real del dólar

¿A cuánto debería estar el dólar hoy? Fausto Spotorno, economista jefe de la consultora Orlando Ferreres & Asociados, señala que el tipo de cambio promedio histórico de nuestro país (ajustado por inflación local y de Estados Unidos, desde 1870 a la fecha) sería hoy equivalente a $ 24,50, muy cerca de lo que muchos estiman como un tipo de cambio de equilibrio: "Sin embargo, también es cierto que en muy pocas ocasiones el tipo de cambio de Argentina estuvo cerca de esa cifra (a comienzos de la década de 1930 o entre 2007-2009). El resto del tiempo, el tipo de cambio estuvo muy por arriba o muy por debajo".

En los períodos en los que Argentina cerró su economía, había control de capitales o simplemente generaba desconfianza, el tipo de cambio promedio era de un equivalente actual de $ 34,50 de hoy. No obstante, también existía mucha volatilidad.

"Por el contrario, si se toma los períodos en los que Argentina tuvo entrada de capitales y generó confianza en el mundo, el tipo de cambio promedio de todos esos periodos sería equivalente hoy a $ 16 y sin tanta volatilidad. Eso refleja que cuando el mundo apostó por Argentina el tipo de cambio tendió a apreciarse hasta los niveles actuales, probablemente esperando que Argentina haga un catch up de productividad que le permita ser competitiva", arriesga Spotorno.

Fuente: Cronista