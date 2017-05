Theresa May: "Los terroristas nunca ganarán"

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, dijo hoy que la policía y los servicios de seguridad del país creen saber la identidad del supuesto atacante suicida que causó la muerte de 22 personas, muchas de ellas niños, en un concierto en Manchester.

"Pese a las condenas, estos ataques siguen ocurriendo", aseguró. "Todos nosotros estamos con Manchester", puntualizó.

May, en diálogo fuera de la sede del Gobierno en Downing Street, dijo que las autoridades no pueden anunciar aún la identidad del atacante. Añadió que el perpetrador cometió el atentado solo pero que no está claro si recibió ayuda en el complot.

"Estamos trabajando para establecer los detalles completos de lo que la Policía considera como un atroz atentado terrorista. Todos nuestros pensamientos están con las víctimas y las familias de los afectados", dijo la mandataria. Los medios británicos informan de que la campaña electoral en el país ha sido suspendida debido a la actual situación de seguridad.

