La CIDH vendrá a la Argentina para visitar a Milagro Sala

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la OEA y que realiza su asamblea anual en estos días en Buenos Aires, aceptó una invitación del Gobierno y vendría a la Argentina dentro de un mes para una visita especial a fin de analizar en Jujuy el caso de la detención de Milagro Sala, acusada por varias denuncias de corrupción.

Según confirmaron a Infobae fuentes calificadas de la Casa Rosada, el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, se reunió con el ministro de Justicia Germán Garavano, el vicecanciller Pedro Villagra Delgado y varios funcionarios del Poder Ejecutivo con quienes analizó el caso Sala, el reciente fallo de la Corte por el 2×1 a los militares y la situación de la violación a las libertades en Venezuela.

Durante el encuentro, que se hizo en uno de los salones del Hotel Sheraton donde sesiona la asamblea anual de la CIDH, el Gobierno le planteó a Eguiguren la invitación para que la comisión interamericana visite en un mes el país para evaluar detenidamente el caso de la líder de la Tupac Amaru que está detenida y que tanto el Grupo de Trabajo de la ONU como otros organismos de derechos humanos calificaron de "arbitraria" ese encarcelamiento. La CIDH no se pronunció sobre el tema abiertamente ya que prefiere antes visitar in situ a Sala. No obstante, la CIDH suscribió veladamente al informe de la ONU.

Ante la invitación para ir a Jujuy que le hicieron Garavano y Villagra, el titular de la CIDH aceptó ese convite y quedaron en fijar una fecha que no sería más allá de julio. Es que la CIDH no analizará en estos días en la asamblea anual en Buenos Aires el caso Sala ya que es costumbre de ese organismo que depende de la OEA evitar los casos locales en las sedes que se organizan las sesiones de asamblea anual.

"Hay una relación de respeto y estima más allá de las diferencias puntuales que podemos tener. Las autoridades entienden la buena predisposición del gobierno y aceptan ir a ver en Jujuy la situación de Sala", dijo un funcionario del Poder Ejecutivo. A su vez, se supo que la decisión de la CIDH de venir en misión especial a Jujuy en menos de un mes tiene que ver con la preocupación que hay por parte de sus miembros respecto del estado de salud de la dirigente kirchnerista acusada de varios casos de corrupción.

La CIDH debe definir una respuesta a un pedido de medida cautelar planteado por organismos de derechos humanos y por Amnistía Internacional para que liberen a Sala. Pero antes de ello vendrán a la Argentina para realizar la visita a la cárcel donde esta la líder de la Tupac Amaru. En el Gobierno creen que antes de ese momento es probable que haya un fallo de la Corte que defina la situación de Sala en virtud de liberarla o declarar su arresto domiciliario.

En la reunión de Eguiguren con los referentes del Ejecutivo también se analizó el polémico fallo de la Corte en el que se habilitó el 2×1 para liberar militares acusados de delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Ante esto, la CIDH destacó la decisión del Gobierno y la oposición de oponerse a ese fallo y destacaron la ley del Congreso que rápidamente exigió la prohibición de extender el 2×1 a los militares acusados de delitos de lesa humanidad. "Valoramos que hayan aprobado con gran celeridad la ley después del 2×1. Valoramos también positivamente la reacción de la sociedad civil", dijo Eguiguren en relación a la ley sancionada por el Parlamento tras el fallo del máximo tribunal y a la masiva movilización en Plaza de Mayo convocada por los organismos de derechos humanos.

Por otro lado la CIDH junto con Garavano, Villagra Delgado y otros funcionarios del gobierno evaluó los acontecimientos de Venezuela y los emisarios de Macri le plantearon la preocupación de la Argentina por la falta de libertades en el régimen de Nicolás Maduro.

