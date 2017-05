San Antonio perdió, quedó eliminado y Ginóbili podría haber jugado su último partido

Gregg Popovich sorprendió a todos cuando decidió poner a Manu Ginóbili como titular. No por el nivel que venía mostrando el bahiense, que fue sin dudas de lo mejor que mostró San Antonio Spurs a los largo de la serie, sino porque esto era algo que no sucedía desde el año 2013.

El panorama venía complicado y el entrenador se la jugó por el basquetbolista argentino, que aún en la derrota volvió a ser de lo más destacado. Pero no alcanzó. Se sintió mucho la ausencia de Leonard y Parker, ambos lesionados. Mientras que Aldridge y Gasol no estuvieron a la altura de las circunstancias: cuando más se los esperaba, no aparecieron.

Por eso el reconocimiento eterno para una leyenda como Manu Ginóbili. Algo que ni esta nueva derrota y elminación pudo eliminar. Golden State Warriors se impuso por 129-115 en el AT&T Center, selló el 4-0 en la serie y se metió en la final de la NBA.

Ahora, los Warriors aguardan el rival que saldrá del vencedor de la serie final de la Conferencia Este: Cleveland Cavaliers o Boston Celtics.

Mientras, en San Antonio, todos esperan una decisión de Ginóbili: ¿Se retira o sigue por un año más?