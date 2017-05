El exótico baby shower de Beyoncé se llevó todas las miradas

Nos gustaría compartir nuestro amor y felicidad con ustedes. Hemos sido bendecidos por partida doble. Estamos sumamente agradecidos de que nuestra familia crezca por dos, y les agradecemos a todos por los buenos deseos”, había escrito Beyoncé en febrero en su cuenta de Instagram, cuando publicó la popular foto en la que se la podía ver embarazada por segunda vez, foto que ya lleva cosechados más de 11 millones de “likes” en la red social.

La estrella de la música se encuentra en la cuenta regresiva para dar a luz a sus mellizos y organizó un baby shower muy íntimo en el que se las pudo ver a las ex Destiny’s Child Michelle Williams y Kelly Rowland, a Serena Williams y a la mamá de Beyoncé, Tina Knowles Lawson, quien fue la encargada de compartir en Instagram videos y fotos de la divertida celebración, titulada The Carter Push Party. Todas con un look inspirado en elementos del folclore africano (pero versionados y pasados por varios filtros).

La cantante, de 35 años, ha compartido con sus 102 millones de seguidores de su cuenta de Instagram imágenes suyas luciendo orgullosa el avance de su embarazo y bailando en la fiesta con su marido, el rapero y productor musical Jay-Z, de 47 años. La pareja ya tiene una hija de cinco años llamada Blue Ivy.