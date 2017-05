El juez Rafecas repasó la maniobra judicial contra Carrió y aseguró que nunca vio algo igual

"A mí una persona conocida del barrio a quien conocí jugando al fútbol en la cancha del barrio, de nombre Alan González, de nacionalidad peruana, que vive en un barrio de tres manzanas en Derqui, que le dicen el barrio de los peruanos, me pidió que saliese de testigo, que firmara ese documento y que me iba a dar $ 1500 y me los dio, era para la época de las fiestas. Yo pensé que me estaba pidiendo que saliese de testigo para él, para una causa suya, por un problema que había tenido en su trabajo", declaró el albañil ante el juez Rafecas. Ante semejante "confesión", Carrió pidió por la seguridad de su denunciante.