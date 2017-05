Santa Fe: “Nuestra intención definitivamente es crear el Banco Municipal”

“Nuestra intención definitivamente es crear el Banco Municipal, es un viejo anhelo, de muchos actores políticos. Esta ordenanza que se aprobó tiene la misión de que durante este año podamos trabajar con otros miembros, 4 designados por el Consejo, y 4 designados por el Ejecutivo Municipal para ver la factibilidad jurídica, técnica y económica de crear un Banco Municipal. La idea es encontrar las respuestas, el Banco Central de la República Argentina tiene una normativa específica. A la luz de esa normativa hay que encontrar la viabilidad y si hay una vocación política del Intendente de poder tener una Banca Municipal” comentó la Concejala, Marcela Aeberhard.

En cuanto a las dudas sobre la manera de obtener los recursos para la conformación de un Banco Municipal, la Concejala aclaró: “Cuando tenés un fondo de cuentas unificadas y todo el manejo que tiene el mismo Municipio de su cuenta, su coparticipación, los fondos de los tributos que se tienen, el mismo presupuesto municipal; que sea administrado a través de una cuenta unificada. La idea es que sea manejada por el mismo Banco. Y encontrar fondos fiduciarios que puedan asistir a lo que es los préstamos a una visión socioeconómica. El fondeo es la herramienta que nosotros entendemos que va a dilucidar desde esta Comisión”.

Con respecto a su funcionamiento “La idea es que funcione como banca minorista comercial, como cualquier otro banco, pero obviamente con la participación del Estado Municipal. Todas estas condiciones son las que se van a trabajar en la Comisión, por eso es muy bueno tener la previa en una Comisión de Trabajo y después definitivamente sancionar la ordenanza” apuntó la mandataria.

¿Qué respuestas espera por parte del Ejecutivo? ”Ellos en el 2016 presentaron una iniciativa que bregaba un poco por lo mismo así que me imagino que, en ese sentido, van a estar pensando en la posibilidad real de la concreción. Habrá que ver qué es lo que sucede desde la integración, no me quiero adelantar a ningún paso. Aspiro a que se concrete y que obviamente se vean los beneficios de una banca con una perspectiva de acompañamiento de un plan de gobierno que puede ser un Banco Estatal”

Debido a la unanimidad que se manifestó en el Consejo de crear una Comisión, la Edil señaló “Creo que no va a haber un veto y que va a haber una voluntad de trabajo porque es propositivo y es ‘en beneficio de’ y no perjudica a nadie. Hoy por hoy, tenemos agente financiero contratado, no tenemos una Banca Pública, ni Provincia, ni Municipio” concluyó la Concejala santafesina, Marcela Aeberhard.

Fuente: DERF