El 'Loco' Gatti, loco: "¡¡¡Sos un pobre tipo, te voy a matar!!!"

El 'Loco' Gatti no pudo contener su furia luego de que un fracasado árbitro español, hincha de Sevilla, devenido en panelista insinuara que los futbolistas juegan por amor al dinero.

Cristóbal Soria es quien lo buscó: "Los del Celta, ayer, ¿jugaron para pasar a la historia o por dinero?", lanzó el integrante del programa 'El chiringuito', tras la derrota del equipo del argentino Eduardo 'Toto' Berizzo de local ante Real Madrid, por 4 tantos contra 1.

"¡Cuando comienza el partido no juegan por dinero!", arrancó defendiendo el 'Loco', enfurecido.

"Hablás para provocarme. A mí no me vas a provocar porque vos fuiste, sos y serás un pobre tipo que no pateaste nunca una pelota. ¡No ensucies nunca a un jugador de fúbtol porque me estás ensuciando a mí!", lanzó a los gritos el ex arquero de la Selección nacional de fútbol.

"¡¡¡Te voy a matar!!!", disparó mientras se acercaba a los empujones para golpearlo al aire.

