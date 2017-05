"Carrió rompió el pacto": Y ahora temen que luego de octubre avance contra el propio presidente la Nación, Mauricio Macri.

Se trata de una nueva denuncia que realizó la diputada Elisa Carrió el pasado miércoles 17 de mayo contra 'figuritas' muy importantes para el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

Según la diputada nacional por el ARI-CC, tanto el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, como el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, forman parte de una "red delictual" que no hace más que proteger al "mercado más ilegal del país", conocido popularmente como La Salada.

A través de una nota dirigida a al presidente del Senado provincial, Daniel Salvador, al procurador Julio Conte Grand y a la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Nidia Moirano, la aliada política del PRO recopila una serie de denuncias que vinculan a barrabravas y “jefes territoriales” con policías de la comisaría de Ingeniero Budge, señalando fundamentalmente su presunta relación con fiscales y dichos funcionarios.

Carrió presiona sobre causas de jueces y fiscales que tienen como escenario a La Salada para que avancen con las denuncias recibidas y así terminar con ese foco de “piratería, venta de drogas, armas y trata de personas”, destacando las “escasas investigaciones judiciales por estos delitos que en ese Departamento llegan a término”.

“Existen fundadas razones que afirman que los audios que involucran a fiscales de Lomas de Zamora también desaparecieron de la causa que lleva adelante la Fiscalía General y el juzgado de Garantías N° 6 a cargo de la Laura Ninni”, disparó la funcionaria parlamentaria.

Y señala que en los últimos años policías de Budge fueron separados de sus cargos acusados de corrupción, en el marco de “abultadas recaudaciones ilegales”, y una denuncia de “cohecho y violación sexual” a una feriante de La Salada, delito por el que poco tiempo después fueron excarcelados.

Además, involucra en su denuncia al fiscal Carlos Baccini, quien ha manejado todas las causas vinculadas a delitos en torno a esa feria, apartado luego por la Fiscalía General, que tomó a su cargo estos expedientes.

Carrió sostiene que, con esta “centralidad”, funcionarios provinciales y municipales se aseguraron “un sólo canal de diálogo y la complicidad e impunidad con los dos líderes territoriales de esa feria Enrique Antequeray Jorge Castillo, alias el 'Rey de la Salada'”, así como barras de diferentes clubes que se disputan el territorio para los delitos denunciados.

Por supuesto, esto generó repercusiones en Casa Rosada, donde ven al Conurbano como el territorio más difícil en términos electorales.

Según trascendió, Vidal está muy enojada con Carrió por haber roto el 'Pacto de campaña', que consistía esperar hasta octubre para realizar cualquier tipo de denuncia mediática contra sus funcionarios.

Sucede que ahora, el miedo ya no es que vaya contra funcionarios sensibles del PRO -como ya lo está haciendo-, sino que el próximo blanco sea el propio presidente Macri.

Jorge Castillo, administrador del Paseo de compras Punta Mogotes, ya apuntó contra Carrió por sus acusaciones a fines de abril: "Es una mentirosa serial. Vos fijate que está constantemente diciendo cosas y nunca las comprueba. Tendría que haber dado nombre y apellido, y esa persona la refutaba. En Punta Mogote somos casi 700 dueños. Esta habla, ensucia y no me doy por aludido. Me causa gracia porque habla de lo ilegal cuando sabemos que al Grupo Clarín le licuaron la deuda y terminamos pagándola todos los ciudadanos”.

"Esta señora tendría que estar encerrada en un geriátrico", disparó.

En diálogo con AM 1300 'La Salada', el Rey de La Salada arremetió: "Esta gorda es afín a todas estas cosas (hablar para distraer de la economía)".

“La Salada es lo que es por los errores de los políticos”, agregó.

Urgente24