SanCor: Sociedad Rural local exige su reestructuración y control

A través de un comunicado titulado “SanCor: los verdaderos perjudicados”, la Sociedad Rural de Santa Fe se pronunció sobre la crisis de la firma láctea.

El texto comienza aseverando que la continuidad de la empresa peligra por “su deuda, sus costos internos y su estructura tremendamente sobredimensionada para poder subsistir con un nivel de producción del 20 % de su capacidad instalada”.

Además, recuerda que la caída de SanCor involucra “prácticamente a todos los gobiernos provinciales y nacionales desde la vuelta a la democracia”, a excepción de las administraciones de Mauricio Macri y Miguel Lifschitz. “El primero –explican-- porque no tiene antecedentes en la gestión nacional, y el segundo porque desde que asumió ha transcurrido poco tiempo como para responsabilizarlo de esta situación; (aunque) no así a sus socios políticos que gobernaron durante ocho años nuestra Provincia”.

La institución enumera tres “medidas de una irresponsabilidad notable” tomadas por la firma: la creación de "aportes extraordinarios y beneficios para el sindicato (Atilra) imposibles de pagar para las empresas chicas y medianas, competencia de SanCor"; el incremento de los precios de venta de los productos "para nivelar costos exorbitantes, colocándolos unas veces fuera de todos los mercados, y otras incentivando la suba de los precios de la competencia, con el lógico perjuicio de los consumidores"; y el retraso de "las actualizaciones de precios y/o los pagos de la leche a los tamberos".

En la misma línea, la SRSF alude a "directivos y gerentes con sueldos del primer mundo, que no supieron o no quisieron reestructurar la empresa", "gobiernos y legisladores permisivos que prefirieron hacer política sin advertir y difundir la realidad", y "delegados gremiales que transformaron al sindicato en una estructura tanto o más poderosa que la misma empresa".

Y luego, la entidad define: “los verdaderos perjudicados de esta crisis son los empleados rasos, que no tienen poder de decisión, y hoy ven peligrar su fuente de trabajo; los consumidores; el movimiento cooperativista legítimo; y nuestros tamberos, que ya sufren en carne propia la demora en cobrar su producción, como si se los pudiera confundir con empresarios poderosos, cuando la realidad es que están fundidos por obra y gracia de esta clase de empresas lácteas”.

Finalmente, la Sociedad Rural se refiere al salvataje de 450 millones de pesos prometido por la Nación. En este punto, sentencia: “si (las) condiciones (del fideicomiso acordado) no se conocen con claridad y se cumplen, si no se reestructura la economía de la empresa, si no se la audita y se la controla con seriedad, si todos sus actores no hacen su esfuerzo, el hilo se seguirá cortando por lo más fino, y este aporte servirá solamente para que SanCor prolongue su agonía, y una vez más despilfarre las dádivas que recibe, repartiéndolas entre los beneficiarios de esta fiesta, que son los mismos de siempre”.

Fuente: Agenciafe