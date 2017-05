EL FANTASMA DEL DÉFICIT FISCAL CONTRA LA NECESIDAD DE PROMOVER EL DESARROLLO

Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N

Con el triunfo de Cambiemos, emergió y ganó impulso en el país un grupo de economistas con orientación liberal extrema. Entre ellos los hay quienes repudian al Estado en todas sus expresiones, y bregan para que toda necesidad sea provista por empresas privadas. Tanto que ni siquiera plazas o calles constituyan espacios públicos al alcance de cualquiera, gratuitamente. Esta línea no encuentra prácticamente ningún eco en una sociedad adaptada a la existencia del poder público, pero un ala más moderada puede convencer a muchos, con argumentos que –simples y edulcorados- pueden reconocerse como atractivos. Ellos aceptan la participación del Estado, le asignan un papel en la defensa y el orden público y no reniegan de una moneda oficial, pero buscan limitar al máximo el dinero de que éste dispone y maneja. Para ellos, el Estado es ineficiente en este aspecto porque recurre a dinero de otros (los contribuyentes) y lo destina –bastante arbitrariamente- a terceros, ya sea para beneficiar a algún grupo con obra pública o dando subsidios directos a los más necesitados.

Todo sin dejar de señalar que mientras la corrupción es inevitable en el funcionamiento estatal, no existe o no le importa al ciudadano si ella se da en la esfera de los particulares, algo que de ningún modo es verdadero.

Entonces se presenta a lo estatal como una forma que promueve el derroche y el descuido (y también el delito), en contraposición a cuando gastamos el dinero propio para satisfacer nuestras propias necesidades, según explica Milton Friedman, uno de sus mayores exponentes. Y el peor pecado del Estado, de acuerdo a esta forma de ver las cosas, es que los gastos excedan a los recursos.

Cuando esto ocurre, el fisco queda en déficit, y tal desbalance es el origen de todos los males económicos de la sociedad: inflación, bajos salarios, inequitativa distribución de la riqueza y subdesarrollo. En un marco semejante, el gobierno debe aplicar muy altos impuestos, los que desalientan la inversión y la producción por las cargas que representan en el desenvolvimiento de la industria y el comercio. Si a esto se suma el costo que implican salarios altos y leyes sociales que protegen a los trabajadores, los males se agravan notoriamente. Estos argumentos se basan en medias verdades, que ya sabemos suelen ser más dañinas que las puras mentiras.

Si solamente nos detenemos en los números, sin mirar a la gente estaremos en primer lugar seleccionando un sector –mayoritario- de la población, que quedará absolutamente desprotegido. Será excluido aquél que no tiene vivienda, que no tiene qué comer, que no tiene trabajo; aquel que no tiene recursos para trasladarse hacia donde puede conseguir empleo. Las fuerzas del mercado no colaboran en corregir esta situación, sino que constamente tienden a agravarla: la tecnología hoy provee constantemente elementos que ayudan a reducir la mano de obra, a través de la automatización de los procesos. Entonces, cada vez más personas serán desplazadas, y la condición para que puedan reacomodarse es que estén capacitadas para desempeñarse en tareas crecientemente complejas. Esto no puede lograrse a menos de que el Estado invierta en educación y abra las puertas de escuelas de alto nivel y universidades a toda la población. No solamente brindando educación de calidad en forma gratuita, sino asegurando que quienes concurran a esos institutos lo hagan contando con todas las condiciones necesarias para que puedan recibir e incorporar los conocimientos que se imparten. Y esto implica alimentación, vivienda, sanidad, salud, que deben ser brindadas a través de amplios planes sociales tanto a nivel local como provincial y nacional. Por el contrario, con un estado ausente, que deja todo en manos privadas para eliminar las actividades que –desde una óptica puramente mercantilista y de negocios- no son rentables, solamente se incrementará la miseria y se condenará al país a un destino del cual hay –tanto en nuestro continente como en otras regiones del globo- numerosos ejemplos. En paralelo, los imperios seguirán aprovechándose de las naciones débiles, saqueando sus recursos naturales –en sociedad con los poderosos locales- ahondando y eternizando el subdesarrollo.