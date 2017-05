Hassan Rohani ganó las elecciones en Irán con el 57% de los votos

El presidente iraní y candidato a la reelección, el moderado Hasan Rohani, se alzó hoy con la victoria en las presidenciales celebradas en Irán, con el 57% de los votos, un amplio triunfo que le permitirá continuar su programa de reformas y de apertura internacional.



El ministro del Interior, Abdolreza Rahmani Fazli, anunció hoy en rueda de prensa que Rohani obtuvo 23 millones de votos (57%), mientras que su principal rival, el clérigo conservador Ebrahim Raisi, logró algo más de 15 millones, un 38,5% de los sufragios con el 99,7% del total computados.



Si bien no se informaron cifras de participación total, ésta supera el 70% ya que el viernes votaron más de 41 millones de personas de los 56,4 millones con derecho a voto, informó la agencia de noticias EFE.



Las presidenciales se plantearon como un duelo entre Rohani y Raisi, sobre todo desde la retirada de la carrera electoral del alcalde de Teherán, Mohamad Baqer Qalibaf, y como una especie de plebiscito sobre el proyecto moderado y aperturista del actual presidente, que ahora buscará relanzar la economía, frenar una desocupación endémica (13% de la población activa y 27% entre los jóvenes menores de 25 años) y estimular el regreso de inversiones extranjeras.



Estos resultados contundentes en la primera vuelta de los comicios refuerzan la posición de Rohani ante los sectores más rigoristas del sistema de la República Islámica, que no aprecian la diplomacia y el acercamiento a Occidente del reelegido mandatario.



"Ustedes ayer dijeron 'no' a todos aquellos que nos llamaban a retroceder al pasado o a frenar la situación actual", dijo Rohani en su primer discurso tras conocerse su triunfo y asegurarse cuatro años más al frente del país persa.



En ese sentido, señaló que a través de las urnas los iraníes expresaron que desean "la interacción con todo el mundo en base al respeto mutuo" y "vivir en paz".



El principal punto de apoyo de Rohani era el acuerdo nuclear firmado en julio de 2015 y la recuperación económica del país gracias al levantamiento de las sanciones, aunque las relaciones siguen siendo muy tensas con Estados Unidos.



Ante las acusaciones de los conservadores de haber sido muy blando con Occidente, el clérigo moderado advirtió a los "enemigos" de Irán que el pueblo de la República Islámica "no está dispuesto a aceptar ninguna humillación o amenaza".



Si bien la división entre ambas corrientes fue patente durante la carrera presidencial, Rohani optó hoy por mostrarse conciliador y llamó a la "unidad".



"Espero ser un abogado digno para representar sus demandas", manifestó.



El líder supremo iraní, el ayatollah Ali Jamenei, cercano al candidato conservador Raisi, dijo hoy tras anunciarse los resultados definitivos que el ganador de las elecciones presidenciales en Irán era el "pueblo y el sistema de la República Islámica" y felicitó a los ciudadanos por la alta participación, aunque no mencionó al gobernante reelecto.



Jamenei también afirmó que "el Irán islámico de nuevo arrasó a los malquerientes, los envidiosos y los rencorosos", y mostró al mundo su "voluntad nacional".



En su misiva pidió a los ciudadanos "unidad" tras las "tensiones" de la campaña electoral.



Además, recomendó al presidente y a los miembros de su futuro gobierno que eliminen los problemas del país, presten atención a las zonas rurales y pobres, y luchen contra la corrupción.



En la comunidad internacional, tanto los mandatarios de Rusia y Siria, aliados de la República Islámica, como diversos líderes europeos y de Estados Unidos felicitaron hoy al presidente iraní por su reelección y lo instaron a continuar con la cooperación y el diálogo a nivel regional e internacional.



Uno de los primeros en hacerlo fue el presidente ruso, Vladimir Putin, principal aliado junto a Irán del mandatario sirio, Bashar al Assad, en el conflicto civil que vive el país desde hace seis años.



"El líder de la Federación Rusa confirmó su disposición a continuar los esfuerzos comunes para expandir la cooperación entre Rusia e Irán tanto a nivel bilateral como en la agenda internacional", señaló la oficina de Putin en un comunicado, reportó la agencia de noticias estatal TASS.



También Al Assad felicitó hoy a su homólogo iraní y aseguró que su victoria refleja la confianza en sus esfuerzos por "afianzar el papel de Irán" en la región y en el mundo, indicó la agencia de noticias estatal SANA.



Menos conciliador se mostró el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, quien instó al reelegido presidente a desmantelar la "red de terrorismo de Irán" y detener las pruebas de misiles balísticos.



"Deseamos que Rohani desmantele la financiación de la red terrorista, que desmantele el abastecimiento y la logística y todo lo que aporta a esas fuerzas desestabilizadoras que hay en la región", exhortó Tillerson en alusión al grupo chií libanés Hezbollah, a los rebeldes hutíes de Yemen y a las milicias que luchan en Siria junto a Al Assad.



Por su parte, la responsable de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, celebró la victoria de Rohani y garantizó la disposición de la UE para seguir trabajando en la "total implementación" del acuerdo nuclear alcanzado en 2015 entre Teherán y las potencias occidentales, según citó la agencia DPA.

Fuente: Télam