Camaño se hartó de las denuncias de Carrió: "Hágase cargo, usted es parte" del Gobierno

La diputada del Frente Renovador Graciela Camaño cuestionó a su par Elisa Carrió por sus declaraciones acerca de un supuesto lobby para proteger en la Justicia a exfuncionarios kirchneristas, como el exministro de Planificación, Julio De Vido. En ese sentido, la referente del partido liderado por Sergio Massa indicó que la líder de la Coalición Cívica "debería bajarse y denunciar con pruebas" porque sino "es cómplice de la impunidad".

“Todo lo que dice Elisa Carrió pasa en el Gobierno del que es aliada, co-conductora y representará en las próximas elecciones”, señaló Camaño en su perfil de la red social Twitter. "Si formás parte de un Gobierno que denuncias por encubrir corruptos, terminás siendo cómplice de esa impunidad", agregó.

En ese contexto cuestionó a la líder de la Coalición Cívica: "Es cómodo denunciar y usufructuar de las mieles del poder. Carrió debería bajarse y denunciar con pruebas, de lo contrario hágase cargo, porque usted es parte”, sentenció.



“Es muy grave lo que denuncia para seguir formando parte, poner cara de mala y hablar extorsionando. No alcanza para hacer República”, argumentó la diputada del espacio liderado por Massa. "La Argentina tiene que terminar en serio con la impunidad. No con denuncias vacías ni con escándalos en los medios, sino con dirigentes que de verdad sean consecuentes con su modo de actuar. Hay que ser y parecer", completó.



De esta manera, el Frente Renovador arremetió con las declaraciones de la cofundadora de Cambiemos, que advirtió que existe un “lobby” para preservar la figura del ex ministro de Planificación, Julio de De Vido, que podría comprometer a empresarios, banqueros, jueces, miembros de tribunales supremos y al propio Gobierno nacional.

Fuente: Perfil