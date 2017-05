Carrió denunció que “hay una orden de omertá” para proteger a Julio De Vido

La diputada y jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, advirtió este sábado que aunque la "maten" seguirá con sus denuncias de corrupción y alertó que hay una "orden escrita de 'omertá'" para proteger al exministro Julio De Vido y evitar que se amplifique el caso Odebrecht e involucró a jueces, a empresarios y a sectores del Gobierno.

Asimismo, la cofundadora de Cambiemos alertó que "el Gobierno mismo el que debe estar interesado en saber quiénes me hacen las operaciones falsas y si hay personas directas o indirectamente vinculadas al Gobierno" detrás de las denuncias en su contra, como la que ayer la involucró en supuesto enriquecimiento ilícito.

La aliada de la Casa Rosada advirtió que "hay un lobby" para preservar la figura de De Vido, al afirmar que si el exministro de Planificación kirchnerista destapa la "contribución a las campañas políticas" y las "coimas", entre otros temas, podría "comprometer a todos: empresarios, banqueros, jueces, miembros de tribunales supremos..., a todos y eso incluye al Gobierno de (Mauricio) Macri". "Algunos de este gobierno, no Mauricio, pueden querer que se proteja a De Vido porque De Vido hacía favores a todos, a los gobernadores, a los intendentes. Acá hay una orden: proteger a Aníbal (Fernández) y proteger a De Vido. Hay una orden escrita de 'omertá'", dijo, para que la mano de la Justicia no llegue al actual diputado a quien, según recordó, en 2004 calificó como "el cajero de Néstor Kirchner".

Polémica

En declaraciones a radio Mitre, Carrió enfatizó: "Estas cuestiones la gente las tiene que saber y yo estoy dispuesta, aunque me maten, me digan lo que me digan, a que el pueblo sepa toda la verdad".

La legisladora habló un día después de informar que uno de los denunciantes que la acusó de presunto "enriquecimiento ilícito" recibió 1.500 pesos a fin de que avanzara una causa en la que la dirigente quedó formalmente imputada. "Hace seis meses que denuncié esta operación y es el Gobierno mismo el que debe estar interesado en saber quiénes me hacen las operaciones falsas y si hay personas directas o indirectamente vinculadas al Gobierno, a la AFI, a inteligencia de la provincia de Buenos Aires, al señor 'Fredy' Lijo, al señor (Sergio) Massa, al señor (Cristian) Ritondo", alertó.

Carrió insistió en formular ese reclamo a la Casa Rosada: "Tiene que averiguarlo porque soy una aliada central del Presidente. El Presidente no tiene nada que ver con esto y estoy segura que (el jefe de la inteligencia nacional, Gustavo) Arribas tampoco".

Investigación

La fiscal Paloma Ochoa requirió al juez Daniel Rafecas investigar a Carrió, quien ayer alertó sobre un pago de "1.500 pesos" al denunciante, el albañil Saúl Enrique Paz. "Esa persona declaró que no quería denunciarme, que se había acercado alguien seguramente vinculado a la SIDE, que le pagó 1.500 pesos, lo llevó a Comodoro Py y le hizo firmar un papel", contó la diputada nacional este sábado.

