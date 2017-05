Concejales: Antes de aprobar, investiguen si no hay gato encerrado

El Rector Organizador de la Universidad Nacional de Rafaela, Rubén Ascúa, y el Secretario Académico Rubén Giorgetti, se reunieron ayer con un grupo de concejales para manifestarle su interés de que se apruebe el acuerdo entre dos familias, lo que le permitiría acceder a un predio de 10 ha. "Apenas tengamos el terreno, tenemos dinero para avanzar con algunas obras, como el acceso y el cerco perimetral", dijo Ascúa.

También dio a conocer un primer bosquejo de lo que sería el Master Plan para el desarrollo edilicio, el que fue realizado por la Universidad Nacional de San Martín. En principio, se podrían construir hasta unos 4.000 metros cuadrados (el edificio de la UTN de calle Acuña tiene unos 6.000 m2). En la actualidad, la UNRaf cuenta con unos 470 alumnos y quedarían 400 a fines de año. Se estima que con el agregado de carreras (llegarían a 10), el año que viene llegaría a los 1.000, lo que implicaría superar el límite de lo que permite el edificio de calle Acuña. La intención es que en 10 años llegue a tener 10.000 alumnos. Para tener una dimensión de lo que significa, hoy hay 6.000 alumnos universitarios en toda Rafaela, contando todas las casas de Altos Estudios.

También indicó que desde la Nación marcaron que la Universidad Nacional de Rafaela tiene prioridad para las obras, dado que no cuenta con edificio propio. Pero el presupuesto es limitado y se debe apurar para que otras entidades no saquen el dinero. "Si podemos acceder a corto plazo a la propiedad del terreno, estaríamos en condiciones de presentar el primer proyecto de un edificio que tendría entre 2.000 y 4.000 metros", dijo Ascúa, quien adelantó que también podría desarrollarse (con fondos propios) una unidad de investigación sobre energías alternativas, específicamente, sobre biomasa, lo que permitiría hacer punta, por encima, incluso, de la Universidad Nacional de Rosario. Otro tema importante a desarrollar es tecnología aplicada.

También indicó que, al momento de la construcción, se realizarán una serie de estructuras. Y para el diseño de las mismas, se llamará a concurso para que los profesionales de la zona le den la impronta local.

"Acceder a un predio en Rafaela es difícil, porque no hay tierra pública, no hay galpones abandonados ni terrenos ferroviarios disponibles. Es por ello que se requiere esta ingeniería administrativa", dijo.

Además, indicó que están viendo la posibilidad de desarrollar un programa de becas o de lugares para que puedan instalarse estudiantes foráneos.



CENTRO DE CONICET

Lo otro que se planteó es que a fin de mes se realizará una capacitación interna con gente del CONICET. Esto permitiría que a fin de año se presente el proyecto para tener un centro en nuestra ciudad. Hoy Rafaela cuenta con 23 investigadores: 21 los concentra el INTA, 1 lo tiene el INTI y el restante la UNRaf.

"Hoy las Universidades están planteadas para dar clases. Pero también deben generar conocimiento y es a eso a lo que apuntamos".

Fuente: La Opinión