Nació en Córdoba el primer "bebé con genes perfectos"

Nació este jueves en la ciudad de Córdoba el primer "bebé con genes perfectos", según adelantó el médico de la Fundación Fecundart, José Pérez Alzaa.

El doctor dijo que se trata de "un varón sano" que nació por operación cesárea y pesó 3,400 kilos. "Los dos están bien", señaló.



El especialista aclaró que "no es el bebé perfecto" si no que se trata de "un niño que se le hizo un estudio para evaluar su composición cromosómica que se implantó muy bien y nació -gracias a Dios- muy bien".



"El método fue un TGS en el cual, a un embrión de cinco días le extrajimos cuatro células, en lo que va a corresponderá la placenta y se estudió cromosómicamente. Se criopreservó y cuando supimos que era normal, se transfirió a un solo embrión", precisó.



Explicó que esto apunto a tener un diagnóstico de los embriones para saber "cuál de esos es el que dará lugar a un embarazo y cuál no se va a implantar, hará que el tratamiento fracase y termine a lo sumo en un aborto".



Aclaró que no hacen "selección" como de sexo sino que el objetivo del tratamiento es que "la pareja pueda concebir lo más rápido posible".



"Sabiendo que este embrión es normal cromosómicamente, podemos transferir uno solo con una muy buena tasa de embarazo", precisó.



Se trata de un tratamiento de 2.500 dólares que puede ser cubierto por la obra social cuando "la pareja es portadora de algún problema cromosómico" pero "en los otros casos, cuando es selectivo y la pareja no tiene problema, no".



Más casos

El especialista dijo que hay otros dos casos similares en plena gestación.



"Uno de 20 semanas y otro de 12 semanas", precisó.



"Esto es un trabajo que es un gran esfuerzo pero nos da una gran satisfacción", añadió.

